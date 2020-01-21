«Будут головой отвечать за принятые решения». Александр Лукашенко провёл совещание по поставкам нефти

Новости Беларуси. 21 января во Дворце Независимости состоялась встреча, которую по времени немного сместило общение Александра Лукашенко и Дмитрия Рогозина (здесь подробнее), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Президент тут же объяснит: и тема важная, и планы у Беларуси и России едва ли космические. Вот бы и в нефтяном вопросе такое единодушие. Но пока ситуация с поставками нефти в Беларусь непростая. Именно этой теме было посвящено совещание у Президента. Основной лейтмотив встречи: нужно искать новые, другие источники сырья, помимо России. Но не отказываясь от нашего традиционного партнера. Глава государства даже озвучил приблизительную формулу «30 – 30 – 30». В частности, треть потребностей страны могут покрывать поставки через страны Балтии, еще треть транзитом по территории Украины, и 30-40% останется за Россией. Ну а дальше придется всё просчитать: и выгоду, и потери. Евгений Пустовой продолжит. Совещание с узким кругом специалистов и оптимальным представительством высшего руководства началось с задержанием по времени. Глава государства извинился. Сверка космических часов затянулась.



Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство атомной станции, IT-парк, космос – это будущее, высокие технологии. Речь шла о развитии совместно с крупнейшей космической державой контактов по дальнейшему развитию ракетно-космического сотрудничества. Многие наши предприятия уже ориентированы на это, и нам очень важен был не только российский рынок, но и контакты в научно-промышленной сфере. Удалось о многом условиться. В правительстве России проработают наши предложения, и нам доложат.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Космическое сотрудничество с основным партнёром – образно говоря космос: большой России никуда без белорусских микрочипов. В общем, звёзд не схватить. А вот углеводородное сотрудничество более приземлённое. Что же, как говорится, бизнес – ничего личного.

Тема переговоров с российской стороной далеко не единственная. Эффективность экспорта нефтепродуктов зависит не только от цен на российскую Urals, но и от модернизации НПЗ (которая завершается – глубина переработки достигает европейского уровня), и прежде всего от грамотного менеджмента. Когда даже контракты нельзя полностью озвучивать.





Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

В одну корзину не складывают все яйца. Поэтому выгоду такой комплексный подход всегда имеет, и при комплексном подходе где-то ты можешь терять, где-то находить. Но суммарный эффект получаешь положительный.

Даже несмотря на приостановление поставок российской нефти, белорусы вновь продолжают импортировать нефтепродукты. У белорусских нефтехимических компаний есть международный авторитет. Поэтому ряд государств и компаний готовы работать с нами. Уже 22 января на «Нафтан» поступит 80 тысяч норвежской нефти. Но найти – это полдела, надо ещё и грамотно продать готовый продукт. Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты Александр Лукашенко:

Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, – это большой ресурс.





Реверс, танкеры или составы – выбор будет сделан из экономической целесообразности. А выбор действительно есть. Многие готовы подставить плечо, в том числе логистическое. Тут главное, чтобы оно не было слишком длинным.

Председатель «Белнефтехима»: Дальнейшая реализация через порты будет исходить из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты Евгений Пустовой:

Искать новые рынки глава государства призывал и в годы, когда российские партнёры были более сговорчивыми. Но как только ситуация на мировым рынке углеводородов изменилась, вместе с котировками вверх поползли и аппетиты российских нефтяников. А нашим нефтепереработчикам надо шевелиться – это мировая практика.

Александр Лукашенко:

В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов – решайте вопросы. Не можете – уходите.

Хочу всех предупредить: персональная ответственность за все предложения. Если кто-то видит, что мы можем экспортировать продукцию по 2-3 каналам или монополизировать процесс экспорта, – каждое предложение должно быть персонифицировано. Ато у нас рассуждений, болтовни много, решения из-за болтовни не принимаются, а если решения примут – не с кого потом будет спрашивать. Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов – только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать.

За развитием нефтеперерабатывающего комплекса Президент следит постоянно. 21 января во Дворце Независимости проанализировали уже проделанную работу.