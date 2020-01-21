Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:

Я очень рад встрече! Спасибо, что нашли время. В целом хочу сказать, что у нас действительно сотрудничество развивается хорошо, успешно. Я рад тому, что на практической работе мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями. Говорили, как, в какой форме их можно вовлечь в кооперацию – это, конечно, «Пеленг» (сразу после встречи с вами поеду познакомлюсь с их новыми работами), «Интеграл» и другие предприятия.

Поэтому с точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, что у белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими. Я сегодня постараюсь все эти вопросы конкретизировать.

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта