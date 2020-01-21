Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

Новости Беларуси. 21 января состоялась встреча Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
По словам Александра Лукашенко, у двух стран сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой отрасли. Белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров, подчеркнул глава государства.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:
Я очень рад встрече! Спасибо, что нашли время. В целом хочу сказать, что у нас действительно сотрудничество развивается хорошо, успешно. Я рад тому, что на практической работе мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями. Говорили, как, в какой форме их можно вовлечь в кооперацию – это, конечно, «Пеленг» (сразу после встречи с вами поеду познакомлюсь с их новыми работами), «Интеграл» и другие предприятия.
Поэтому с точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, что у белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими. Я сегодня постараюсь все эти вопросы конкретизировать.
Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта