Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?

Новости Беларуси. По понятным причинам, самое дорогое жильё сейчас в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что называется типовой квартирой, то есть двушка в панельном доме, построенном в 70-х – 80-х годах, не первый и не последний этаж, в столице стоит порядка 76 тысяч долларов в эквиваленте. В Бресте, к примеру, за такие деньги можно купить две аналогичные квартиры, а в Витебске даже две с половиной.