Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?

Новости Беларуси. По понятным причинам, самое дорогое жильё сейчас в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что называется типовой квартирой, то есть двушка в панельном доме, построенном в 70-х – 80-х годах, не первый и не последний этаж, в столице стоит порядка 76 тысяч долларов в эквиваленте. В Бресте, к примеру, за такие деньги можно купить две аналогичные квартиры, а в Витебске даже две с половиной.
Специалисты провели анализ стоимости по 200 населённых пунктов Беларуси. Оказывается, самое дешёвое жильё в посёлке Любча (Гродненской области). Типовая квартира там стоит всего 7 тысяч долларов. Не намного дороже в Сосновом Бору (Гомельской области), в посёлке Оболь (Витебской области), в Озаричах и Заречье (Гомельской области). Стоимость двушки в этих посёлках не превышает эквивалент 8 тысяч долларов.
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