Компания из Алжира станет брокером в Беларуси! Глава БУТБ – о перспективах сотрудничества с Африкой

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

В процентном отношении, если сегодня разложить биржевой экспорт, то, наверное, всего лишь 30% из этого экспорта занимают страны из бывшего Советского Союза, так называемые страны СНГ, а остальной экспорт – как раз таки страны дальней дуги. Поэтому и Африка тоже сегодня нам очень интересна. И вы знаете, что электронная торговля сегодня многогранна. Белорусская товарная биржа не только организовывает электронные торги, но и продвигает этот товар через такой институт, как брокеры. И как раз таки здесь, на Африканском континенте, в Алжире, мы нашли компанию, которая сегодня станет нашим брокером. Я приехал для того, чтобы вручить им сертификат брокера. Это профессиональные игроки на Белорусской товарной бирже и компании, которые знают регион непосредственно алжирский, алжирские особенности ведения бизнеса.

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