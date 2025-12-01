Не мы отсекли премиальные рынки и ввели против себя санкции – Абухович о выгоде от стран дальней дуги

Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре. Кирилл Казаков, СТВ:

Я прекрасно понимаю, что очень многие люди сразу начинают считать деньги. Сколько мы продали туда тракторов, сколько мы там заработали на образовательных наших инициативах. Но с точки зрения вообще подхода к тому, что дальняя дуга далеко, она изначально затраты в себя вкладывает... Почему она так для нас выгодна сейчас?

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Дальняя дуга начиналась с того, что это был наш вынужденный путь. Не мы отсекли премиальные рынки Европейского союза и той же Украины. Не мы ввели против себя санкции и обесточили это направление. Республика Беларусь – малая открытая экономика. У нас огромное количество ресурсов, связанных с нашим человеческим потенциалом, развитием человеческого потенциала. Мы умеем работать, мы умеем осваивать новые технологии, но не все новые и новейшие технологии мы умеем производить. Допустим, мы не сможем создать какие-то высокоточные, высокопроизводительные машины, если у нас не будет определенного набора технологий. Где мы их будем брать? Мы их должны где-то приобретать. Нам надо реализовывать товар, нам надо развиваться, нам надо развивать отношения. Поэтому наш путь, наша многовекторность, которую мы заявляли всегда, сделала наш стратегический путь именно на дальнюю дугу. Более того, когда мы говорим про Глобальный Юг и когда уничижительно говорят, что это какие-то там отсталые страны, так вот Глобальный Юг – это перспектива развития. Да, они неразвитые страны, они на стадии развития. Да, у них огромное количество проблем.