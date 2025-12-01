Гриц: США и ЕС предлагают сотни млрд долларов инвестиций в Африку – мы должны находить партнёров

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Хотел «лишить» неких иллюзий нашу аудиторию и в том числе слушателей. Не только экономика движет нашими мотивами – выход на рынки третьих стран. Кстати, этот тренд – не только тренд после санкций 2020-2022 года. Помните формулу Президента «30-30-30»? То есть это генеральная линия. Есть принцип Парето. То есть 20% рынка определяет 80 % прибыли. Для нас это Российская Федерация.

Но мы видим сегодня, что есть проблема с конкурентностью даже на российском рынке. Тут необходимо учитывать и учитывают, особенно Президент, это политическое вставляющее. Говорили об оптимизме, таком как рынок Латинской Америки, для нас это новый вариант Африки. Но он катастрофически теряет привлекательность для нас и для России в частности.

Администрация Трампа реализует свою стратегию, это считается подбрюшьем Америки. И мы видим, как они бесцеремонно ведут себя в Венесуэле. Я думаю, тут своеобразный апгрейд надо. И те, с кем мы сотрудничаем сегодня, Мозамбик, Мьянма – это страны, которые сегодня попали в ту ситуацию, как мы. Они подсанкционные страны. С этой точки зрения политика является определяющей.