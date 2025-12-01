Гриц: США и ЕС предлагают сотни млрд долларов инвестиций в Африку – мы должны находить партнёров

Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Хотел «лишить» неких иллюзий нашу аудиторию и в том числе слушателей. Не только экономика движет нашими мотивами – выход на рынки третьих стран. Кстати, этот тренд – не только тренд после санкций 2020-2022 года. Помните формулу Президента «30-30-30»? То есть это генеральная линия. Есть принцип Парето. То есть 20% рынка определяет 80 % прибыли. Для нас это Российская Федерация.
Но мы видим сегодня, что есть проблема с конкурентностью даже на российском рынке. Тут необходимо учитывать и учитывают, особенно Президент, это политическое вставляющее. Говорили об оптимизме, таком как рынок Латинской Америки, для нас это новый вариант Африки. Но он катастрофически теряет привлекательность для нас и для России в частности.
Администрация Трампа реализует свою стратегию, это считается подбрюшьем Америки. И мы видим, как они бесцеремонно ведут себя в Венесуэле. Я думаю, тут своеобразный апгрейд надо. И те, с кем мы сотрудничаем сегодня, Мозамбик, Мьянма – это страны, которые сегодня попали в ту ситуацию, как мы. Они подсанкционные страны. С этой точки зрения политика является определяющей.
Георгий Гриц:
Последний нюанс. Мы должны понимать, в какой среде мы работаем на Африканском континенте. В течение полугодия прошел саммит США с африканскими странами, прошел форум «Большой двадцатки», тоже на Африканском континенте. Прошел африканский форум ЕС, седьмой форум. И все предлагают (барабанная дробь) сотни миллиардов долларов прямых инвестиций в эти страны. Поэтому мы, когда входим туда, у нас нет таких ресурсов. То есть они есть косвенно, но мы должны находить партнеров.
Поэтому одна из стратегий, которая для нас является перспективной, – это выход на инвестиционные ресурсы и как следствие приоритеты самих африканских стран. Второе – это искать партнеров, более мощных. Глава государства, когда проходило совещание по Африке, он говорил: ребята, где партнерские отношения с Россией, где партнерские отношения, проекты с Китаем? У нас же стратегическое партнерство.
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