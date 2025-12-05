Беларусь и Оман откроют инвестиционный фонд в Минске

Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня – ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко предлагает создать предприятие по производству удобрений совместно с Оманом и Алжиром. Инициатива созрела буквально в ходе переговоров с алжирским коллегой. Уже сегодня ее, как низко висящий фрукт, готовы сорвать оманские партнеры. Еще одна отличительная черта нашего сотрудничества – оперативность.

И если предприятие по производству удобрений – вопрос будущего, с другими инвестпроектами все четко. Они есть, по восьми направлениям уже реализуются. Один из приоритетных – в сфере деревообработки: строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.

Инвестиция Омана – свыше миллиарда долларов в проект с гарантированной окупаемостью. Площадка уже определена, продолжаются предпроектные работы. Опять же, с опережением сроков. Для финансирования этой и других инициатив стороны уже договорились об открытии совместного инвестиционного фонда в Минске.