Беларусь и Оман откроют инвестиционный фонд в Минске
Оман – именно здесь продолжилась рабочая программа белорусского лидера в рамках большой командировки по странам дальней дуги. Сегодня – ставка на экономическую и инвестиционную прагматику, иными словами, все то, что в обозримом будущем принесет и Минску, и Маскату ощутимые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко предлагает создать предприятие по производству удобрений совместно с Оманом и Алжиром. Инициатива созрела буквально в ходе переговоров с алжирским коллегой. Уже сегодня ее, как низко висящий фрукт, готовы сорвать оманские партнеры. Еще одна отличительная черта нашего сотрудничества – оперативность.
И если предприятие по производству удобрений – вопрос будущего, с другими инвестпроектами все четко. Они есть, по восьми направлениям уже реализуются. Один из приоритетных – в сфере деревообработки: строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.
Инвестиция Омана – свыше миллиарда долларов в проект с гарантированной окупаемостью. Площадка уже определена, продолжаются предпроектные работы. Опять же, с опережением сроков. Для финансирования этой и других инициатив стороны уже договорились об открытии совместного инвестиционного фонда в Минске.
Абдулсалам аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:
Мы мобилизовали команду, которая в ближайшее время прибудет в Минск и приступит к ежедневной работе в офисе. Фонд сконцентрируется на проработке проектов в области промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и продовольствия. Мы хотели бы монетизировать наши отношения.
Мы прошли очень много в нашем сотрудничестве, выстроили доверие между сторонами. Команды хорошо делают домашнюю работу и прорабатывают двусторонние проекты. Беларусь и Оман, несмотря на разницу в ресурсах, взаимодополняют друг друга и готовы двигаться дальше. Более того, нас сближают совместные ценности, которые мы разделяем. И будущее наших отношений мы видим смело.
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