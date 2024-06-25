Брестская область планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве на XI Форуме регионов Беларуси и России

Брестская область поддерживает внешэкономические связи с 76 регионами России. Экспорт за первый квартал 2024-го превысил 900 миллионов долларов, а это значительный плюс к 2023 году. Показательным является сотрудничество с Пензенской областью, поставки в которую нарастили практически вдвое. Расширить возможности для развития отношений позволит XI Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Брестской области отвечает за развитие сотрудничества Беларуси с Иркутской, Пензенской и Орловской областями. Если Иркутск – это один из потенциальных логистических хабов для брестских производителей для доставки продукции в Китай, то с Орловским регионом – главной житницей России – активно развивают компетенции в агрономии.

На предстоящем Форуме регионов планируют обсудить более тесные кооперационные связи в промышленности и привлечение инвестиций для совместных проектов. Одним из успешных примеров является связка Барановичского авиационного ремонтного завода с иркутскими авиастроителями в создании первого белорусско-российского пассажирского самолета. Ставка на форуме в 2024 году делается на инновационность. Разработки и компетенции в цифровом инжиниринге представит Брестский технический университет.