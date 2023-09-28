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Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 млн долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»

28 сентября 2023 16:24
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Восемь торговых сетей Казахстана будут продавать продукцию крупнейшего белорусского производителя потребительской электроники и бытовой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 млн долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»-1

Контракты на 25 миллионов долларов подписаны в Астане в ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан». Сегодня на рынках стран ЕЭК каждый второй продаваемый телевизор, как и каждая третья микроволновка, сделаны на «Горизонте». Белорусский холдинг заместил ушедший с рынка ряд брендов. Интерес к нашей потребительской электронике на рынке Казахстана контрагенты объясняют лучшим соотношением цены и качества.

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# Беларусь-Казахстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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