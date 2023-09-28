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Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году

28 сентября 2023 16:28
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Аналитики Европейского банка реконструкции и развития в своем последнем обзоре более позитивно оценивают перспективы роста экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году-1

Прогнозный показатель на 3 процентных пункта больше предыдущих значений. Успехи в работе обрабатывающей промышленности, строительства и розничной торговли придали оптимизма аналитикам банка: они отметили рост белорусского экспорта, выгодную переориентацию логистических маршрутов и оживление внутреннего спроса. По данным экспертов банка, власти Беларуси оказали финансовую поддержку более чем 600 предприятиям малого и среднего бизнеса в виде субсидий, льготных кредитов и линий ликвидности. Инфляция в июле снизилась до минимальных за последние несколько лет 2,7 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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