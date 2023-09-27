Новости экономики за 27.09.2023

Скидки для социально уязвимых категорий населения в белорусских магазинах сохраняются. Решение принято профильным ведомством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказывать по почте из-за рубежа продукцию стоимостью до тысячи евро можно будет еще полгода. Туристический бизнес усилит интеграцию в Союзном государстве и позволит запускать совместные проекты.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ЗАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЧТЕ ТОВАРЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА СТОИМОСТЬЮ ДО 1000 ЕВРО МОЖНО БУДЕТ ЕЩЕ ПОЛГОДА

Евразийская экономическая комиссия продлила действие лимита на беспошлинные посылки и товары. Получать по почте из-за рубежа продукцию стоимостью до тысячи евро можно будет еще полгода. При заказе международных посылок и при пересечении границы в наземных пунктах беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает 1000 евро, весом не больше 31 килограмма.