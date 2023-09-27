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Новости экономики за 27.09.2023

27 сентября 2023 16:39
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Скидки для социально уязвимых категорий населения в белорусских магазинах сохраняются. Решение принято профильным ведомством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказывать по почте из-за рубежа продукцию стоимостью до тысячи евро можно будет еще полгода. Туристический бизнес усилит интеграцию в Союзном государстве и позволит запускать совместные проекты.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ЗАКАЗЫВАТЬ ПО ПОЧТЕ ТОВАРЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА СТОИМОСТЬЮ ДО 1000 ЕВРО МОЖНО БУДЕТ ЕЩЕ ПОЛГОДА

Евразийская экономическая комиссия продлила действие лимита на беспошлинные посылки и товары. Получать по почте из-за рубежа продукцию стоимостью до тысячи евро можно будет еще полгода. При заказе международных посылок и при пересечении границы в наземных пунктах беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает 1000 евро, весом не больше 31 килограмма.

Новости экономики за 27.09.2023-1

Во всех случаях речь идет о вещах для личного пользования. В качестве обоснования в комиссии заявили, что данная мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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