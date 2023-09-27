Беларусь активизирует торгово-экономическое сотрудничество с китайскими регионами

Важной формой межрегионального взаимодействия могут стать промышленные кластеры китайских провинций с учетом их специализации на территории «Великого камня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте 2023 года поддержку на самом высоком уровне получила инициатива углубленного торгово-экономического партнерства Беларуси с крупнейшими городами Китая. Предприятия Гуандуна первыми получили прописку в индустриальном парке. Одно из новых направлений развития «Великого камня» – традиционная китайская медицина. Уже зарегистрированы несколько резидентов, которые планируют выпускать лекарственные препараты, а также оказывать услуги в этой области.