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Беларусь активизирует торгово-экономическое сотрудничество с китайскими регионами

27 сентября 2023 16:39
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Важной формой межрегионального взаимодействия могут стать промышленные кластеры китайских провинций с учетом их специализации на территории «Великого камня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь активизирует торгово-экономическое сотрудничество с китайскими регионами-1

В марте 2023 года поддержку на самом высоком уровне получила инициатива углубленного торгово-экономического партнерства Беларуси с крупнейшими городами Китая. Предприятия Гуандуна первыми получили прописку в индустриальном парке. Одно из новых направлений развития «Великого камня» – традиционная китайская медицина. Уже зарегистрированы несколько резидентов, которые планируют выпускать лекарственные препараты, а также оказывать услуги в этой области.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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