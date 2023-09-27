Более 116 млн долларов составил экспорт туруслуг в Беларуси за полгода

Новости Беларуси. Экспорт туруслуг в Беларуси за январь-июль 2023 года превысил 116 миллионов долларов. В основном гости из России, Литвы, Латвии и Китая. Этому способствует безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не уступает и внутренний туризм. Для его рекламы проводят масштабные мероприятия – «Пазнай Беларусь», «Вандруй, адчуй, натхняйся». В них с удовольствием принимают участие как профессионалы – музейщики, отельеры, так и любители путешествовать по родной стране. В Беларуси развивается более 20 видов туризма. Самый популярный – санаторно-курортный отдых.

Ирина Воронович, директор Д епартамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: Важное событие – в третий раз мы уже проводим международную научно-практическую конференцию. На площадке этой конференции встречаются люди. Как теоретики, которые важны вообще для развития туристической науки, так и практики, которые в этой сфере работают.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Этот сезон принес новые маршруты, новые материалы, которые доступны и для уже аттестованных экскурсоводов, и для тех, кто хочет прийти в эту профессию, пройти аттестацию.

Теперь разрабатываются экскурсии в городах, где проходили II Игры стран Содружества.