Прямой эфир

Кубань закупит более 200 автобусов, троллейбусов и трамваев из Беларуси

28 сентября 2023 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Краснодарский край планирует рекордные закупки белорусского общественного транспорта. На приобретение 231 единицы техники до конца 2024 года в бюджете региона предусмотрели 12 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубань закупит более 200 автобусов, троллейбусов и трамваев из Беларуси-1

Край еще никогда не закупал новой техники в таких объемах. Белорусские электробусы отправятся в Сочи, а наши троллейбусы будут курсировать по маршрутам Новороссийска. На Кубани активно проводится обновление автопарка, и краснодарцы высоко оценили комфорт белорусских троллейбусов. О расширении товарооборота края и республики в сфере транспорта стороны договорились в ходе визита руководства Краснодарского края в нашу страну.

Читайте также:

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году         

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии

Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 миллионов долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году
28 сентября 2023 16:28

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Беларуси до 2% в 2023 году

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии
28 сентября 2023 16:25

Белорусские компании презентуют свою продукцию в Сирии

Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 млн долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
28 сентября 2023 16:24

Казахстан и Беларусь подписали контракты на 25 млн долларов на выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»