Новости экономики за 21.05.2021

Новости Беларуси. Как российская сторона готова покрыть потребности Беларуси в ремонте двигателей вертолетов? В поставках какой продукции на украинский рынок лидирует Беларусь и какую продукцию представили белорусские промышленники на международной выставке в Ереване? С деловым обзором пятницы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская. Российская компания будет ремонтировать авиадвигатели в Орше

УКРАИНА В АПРЕЛЕ ИМПОРТИРОВАЛА 70 % БИТУМА ИЗ БЕЛАРУСИ Импорт дорожного битума в апреле на украинский рынок вдвое превысил показатель за аналогичный период 2020 года. Кроме Беларуси, дорожный битум поставлялся из Польши, Литвы и Греции. В сравнении с белорусскими поставками, цифры там незначительные, а польский импорт вовсе сократился на 25 %. За 2020 год белорусские производители поставили в соседнюю страну 582,5 тысячи тонн. Это на 77 % больше показателей 2019 года.

ПЕРВЫЕ 140-ТОННЫЕ БЕЛАЗЫ ПОСТУПИЛИ НА РЫНОК УКРАИНЫ Первые 140-тонные БелАЗы поступили на рынок Украины. Три машины уже начали нести свою трудовую вахту в карьерах Центрального ГОКа. Один самосвал введен в эксплуатацию на Южном горно-обогатительном комбинате и даже получил свое имя – «Атлант». Одной из главных технических особенностей машин является новая облегченная платформа, которая на 4 тонны легче классической. Благодаря этому самосвалы могут перевозить 140 тонн горной массы. Чеки «Жилье» проиндексировали в Минске. Сколько теперь стоит один?

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В АРМЕНИИ Сливочный коктейль со вкусом клубники, наборы конфет, крем-мед с вишней, новые виды сыров с натуральными наполнителями. Эти и другие новинки кондитерской и алкогольной отрасли представили предприятия пищевой промышленности Беларуси на международной выставке EXPO FOOD AND DRINKS в Ереване. Это универсальная площадка, где заключаются взаимовыгодные контракты, проходят деловые встречи, отраслевые семинары и конференции. Ежегодно мероприятие посещают более 12 тысяч человек из Беларуси, Молдовы, Румынии, Украины, России и других стран.