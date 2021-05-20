Михаил Мясникович: в сложном из-за пандемии и коронавирусной инфекции 2020 году не допущено падения ВВП

Новости Беларуси. «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития» – 20 мая Беларусь подключилась к онлайн-конференции высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития» – 20 мая Беларусь подключилась к онлайн-конференции высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в ней приняли министры иностранных дел ряда государств, а также представители ООН, ВТО, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Европейской ассоциации свободной торговли, Евразийской экономической комиссии и другие. Таким образом, на инициативу откликнулись со всех концов земного шара.
Глава белорусского МИД подчеркнул, что страны могли бы наладить сотрудничество между интеграционными объединениями. Стоит отметить, что реализация Целей устойчивого развития способствует решению ключевых задач евразийской интеграции, углублению сотрудничества между странами и обеспечению их устойчивого экономического роста.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Например, во многом благодаря тесному сотрудничеству в агропромышленной сфере в ЕАЭС обеспечен исключительно высокий уровень продовольственной безопасности. Даже в кризисный 2020 год производство продукции сельского хозяйства продемонстрировало прирост более чем на 2 %. В ЕАЭС позитивная динамика показателей развития экономики, предусмотренная ЦУР № 8, достойная работа и экономический рост. На протяжении нескольких лет подряд темпы роста ВВП на душу населения во всех государствах – членах находились в области положительных значений. И даже в сложном из-за пандемии и коронавирусной инфекции 2020 году не допущено падения. Растут объемы взаимной торговли, грузовых перевозок в Союзе.
К слову, уверенность в том, что ЕАЭС выдержал испытание на прочность в условиях пандемии, выразил глава МИД России Сергей Лавров. Благодаря взаимной кооперации и специализации промышленности производство увеличилось и в 2020-м, и в 2021 году. Это реальная работа ЕАЭС по реализации таких Целей устойчивого развития, как индустриализация, инновации и инфраструктура.