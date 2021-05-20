Михаил Мясникович: в сложном из-за пандемии и коронавирусной инфекции 2020 году не допущено падения ВВП

Новости Беларуси. «Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития» – 20 мая Беларусь подключилась к онлайн-конференции высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней приняли министры иностранных дел ряда государств, а также представители ООН, ВТО, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Европейской ассоциации свободной торговли, Евразийской экономической комиссии и другие. Таким образом, на инициативу откликнулись со всех концов земного шара.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что страны могли бы наладить сотрудничество между интеграционными объединениями. Стоит отметить, что реализация Целей устойчивого развития способствует решению ключевых задач евразийской интеграции, углублению сотрудничества между странами и обеспечению их устойчивого экономического роста.