«Каких-либо серьёзных проблемных вопросов сегодня не прозвучало». Игорь Сергеенко провёл встречу по посевной

Новости Беларуси. В Беларуси посеяли почти половину ранних яровых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего площадей в Гомельской и Бресткой областях. А вот из-за неблагоприятной погоды только выходят в поле аграрии на северо-востоке страны.

Они также не забывают задачу, которую поставил глава государства: провести посевную кампанию в кратчайшие сроки. Ситуацию на контроле держит Администрация Президента Беларуси. Ее руководитель побывал 13 апреля в Быхове. Там Игорю Сергеенко доложили о готовности Могилевской области к началу агросезона. По видеосвязи, без отрыва от работы к общению подключились руководители всех районов. На них ответственность за принятие решений на местах. Каждый доложил об оперативной обстановке. Готовность техники в области на уровне 96 %, нет проблем и с семенным фондом. Кроме того, в регионе пошли на эксперимент: аграрии сформировали механизированные отряды энергоэффективной техники, которые будут маневрировать между хозяйствами, что позволит нарастить темпы работ.