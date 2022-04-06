Прямой эфир

На 20-тонном самосвале проехал 13000 км за год. Этот белорус получил юбилейную медаль от Минсельхоза

06 апреля 2022 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пример, когда награда нашла своего героя. За плодотворную работу и трудовые успехи Юрий Шашок, водитель сельхозпредприятия «Щитковичи» Стародорожского района, получил юбилейную медаль от Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас механизатор занят на посевной, далее будет уборочная. И на будущее есть планы и мечты.

Какие – узнала корреспондент Анна Куртасова.

На 20-тонном самосвале проехал 13000 км за год. Этот белорус получил юбилейную медаль от Минсельхоза-1

В сельхозпредприятии «Щитковичи» Юрий Шашок около 30 лет. Водитель со стажем и с акцентом на сельское хозяйство. Интерес к машинам с детства. С ранних лет любил наблюдать, как труд приносит результат. 

На 20-тонном самосвале проехал 13000 км за год. Этот белорус получил юбилейную медаль от Минсельхоза-4

Юрий Шашок, водитель сельхозпредприятия «Щитковичи»:
В Слуцке отучился на водителя, потом пошел дальше – грузовой ГАЗ-53, потом работал на «Урале», потом новый МАЗ дали. Вот, рядом стоит. Так и работаем.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юрий Шашок # Марина Шашок # Константин Броворенко # Анна Куртасова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?
06 апреля 2022 14:46

В минских школах проходит акция «Чистая тарелка». Что получают ученики за съеденную порцию в столовой?

Вдоль МКАД высадят более 5 тысяч деревьев. Как планируют озеленить Минск?
06 апреля 2022 14:44

Вдоль МКАД высадят более 5 тысяч деревьев. Как планируют озеленить Минск?

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?
06 апреля 2022 14:27

«Согласия второго родителя не требуется». Можно ли выехать за границу ребёнку, если мама и папа в разводе?