На 20-тонном самосвале проехал 13000 км за год. Этот белорус получил юбилейную медаль от Минсельхоза

Новости Беларуси. Пример, когда награда нашла своего героя. За плодотворную работу и трудовые успехи Юрий Шашок, водитель сельхозпредприятия «Щитковичи» Стародорожского района, получил юбилейную медаль от Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас механизатор занят на посевной, далее будет уборочная. И на будущее есть планы и мечты. Какие – узнала корреспондент Анна Куртасова.

В сельхозпредприятии «Щитковичи» Юрий Шашок около 30 лет. Водитель со стажем и с акцентом на сельское хозяйство. Интерес к машинам с детства. С ранних лет любил наблюдать, как труд приносит результат.