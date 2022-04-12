Более 80% расчётов между Беларусью и Россией проводится в национальных валютах

Новости Беларуси. Более 80 % расчетов между Беларусью и Россией проводится в национальных валютах. В ближайшее время этот процент будет существенно увеличен. Такие данные озвучил замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач на международной научно-практической конференции «Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития России:

Мы работаем над наращиванием расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле. Сегодня расчеты между нашими странами за поставки уже более чем на 80 % проходят в нацвалютах. Я думаю, что в ближайшее время этот процент будет существенно увеличен. Также работаем над увеличением товарооборота, в первую очередь по тем товарным группам, где возможен рост взаимных поставок как из России в Беларусь, так и из Беларуси в Россию. Товарооборот вырос более чем на 35 % по сравнению с 2020 годом. А в январе текущего года рост продолжился и составил более 30 %.