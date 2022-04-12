Новости экономики за 12.04.2022

Новости Беларуси. Как Добрушская бумажная фабрика оперативно отреагировала на возросший спрос на офисную бумагу? За счет чего растет выручка белорусских интернет-магазинов? Как реализуется план экономической интеграции Беларуси и России?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
В ДОБРУШЕ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ОФИСНУЮ БУМАГУ ФОРМАТА А4
Добрушская бумажная фабрика начала производить офисную бумагу формата А4. С учетом возросшего спроса на офсетную бумагу фабрика оперативно настроила соответствующее оборудование и приступила к выпуску офисной бумаги в пачках. В сутки здесь производится 2,5 тысячи пачек бумаги по 500 листов. Исходное сырье для ее производства – сульфатная беленая целлюлоза Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
ОПЕК заявила ЕС о невозможности заместить нефть из России.
ПОКУПКИ В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И СЕРВИСАХ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПО КАРТАМ «МИР»
Более 80% расчётов между Беларусью и Россией проводится в национальных валютах.
Покупки в белорусских интернет-магазинах и сервисах стали доступны по картам «Мир». После того как Visa и Mastercard перестали работать за пределами России, белорусские интернет-магазины потеряли практически всех своих покупателей из этой страны. Россияне возвращаются. Очевидно, что выручка белорусских магазинов вырастет за счет возможности принимать оплату за онлайн-покупки картами «Мир». Ведь большинство международных брендов, приостановивших свою деятельность и поставки в Россию, остаются работать в Беларуси.
Больше новостей экономики смотрите здесь.