Новости экономики за 12.04.2022

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Как Добрушская бумажная фабрика оперативно отреагировала на возросший спрос на офисную бумагу? За счет чего растет выручка белорусских интернет-магазинов? Как реализуется план экономической интеграции Беларуси и России?

Добрушская бумажная фабрика начала производить офисную бумагу формата А4. С учетом возросшего спроса на офсетную бумагу фабрика оперативно настроила соответствующее оборудование и приступила к выпуску офисной бумаги в пачках. В сутки здесь производится 2,5 тысячи пачек бумаги по 500 листов. Исходное сырье для ее производства – сульфатная беленая целлюлоза Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

ПОКУПКИ В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И СЕРВИСАХ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПО КАРТАМ «МИР»

Более 80% расчётов между Беларусью и Россией проводится в национальных валютах.

Покупки в белорусских интернет-магазинах и сервисах стали доступны по картам «Мир». После того как Visa и Mastercard перестали работать за пределами России, белорусские интернет-магазины потеряли практически всех своих покупателей из этой страны. Россияне возвращаются. Очевидно, что выручка белорусских магазинов вырастет за счет возможности принимать оплату за онлайн-покупки картами «Мир». Ведь большинство международных брендов, приостановивших свою деятельность и поставки в Россию, остаются работать в Беларуси.