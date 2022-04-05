«Оптимальный запас влаги в почве». Гомельские аграрии рассказали, как проходит посевная

Новости Беларуси. Несмотря на аномально холодную весну, белорусские аграрии активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К севу приступили уже все регионы страны. В планах – вложиться в 10-дневный срок с момента начала работ. Какие хозяйства уже на финишной прямой, а кто прошел свои первые гектары, выяснял Глеб Прокофьев.

На Гомельщине сегодня идет снег. Погода явно не для сева, однако работы продолжаются – аграрии культивируют почву. В целом в Гомельской области посеяли уже практически половину от запланированных объемов яровых зерновых. Одними из первых приступили к работам на базе «Криничная». Здесь посеяли 75 % ранних яровых. Завершить эти работы планируется в ближайшие трое суток. Затем начнут высаживать кукурузу. Набрать темпы пока мешают ночные заморозки.

Владимир Сидоров, главный агроном экспериментальной базы «Криничная»:

Для проведения весенней посевной в хозяйстве имеется полный запас минеральных удобрений как для основного внесения под все культуры, так и для подкорма сельскохозяйственных культур. В данный момент имеется оптимальный запас влаги в почве, что создаст предпосылки для получения достойного урожая.