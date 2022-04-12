«Будем стараться чем-то замещать». Как на белорусском предприятии находят выходы в условиях санкций?

Новости Беларуси. Как держать планку качества в непростых условиях санкций, а еще не допустить в Беларуси пустые полки в магазинах? У наших аграриев свои стратегии успеха, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им некогда праздно рассуждать, ведь весна для них – уже горячая пора. Это посевная, от которой зависит урожай 2022 года. И как бы ни старались европейские политики ему навредить, белорусы будут с хлебом, ведь у нас выстроена мощная система АПК. В этом на примере сельхозпредприятия в Кореличском районе убедилась Галина Буро.

На этом поле сеют сахарную свеклу. В закупке посадочного материала руководствовались народной мудростью: сани нужно готовить летом. Потому успели купить импортные семена заранее, но на перспективу говорят: готовы перейти на белорусские и российские, альтернатива есть. Несмотря на то, что еще неделю назад на полях снег лежал в 20 сантиметров, уверены: успеют посеять в срок. Благо, кадры есть, по топливу и удобрениям полностью обеспечены.

Александр Метелица, исполняющий обязанности председателя СПК «Свитязянка»:

Выкручиваемся. Удобрения есть у нас в Беларуси свои: фосфаты, калий, микроудобрения тоже. Есть у нас заводы белорусские, которые хорошие удобрения делают и микроэлементы. Планируем мы урожай получить хороший в этом году.

Ценность будущего урожая здесь понимают. Президент назвал сахарную свеклу, как и хлеб и другие продукты, стратегическими, поставил задачу вырастить 5 миллионов тонн сладкого корнеплода. Потому только в хозяйстве «Свитязянка» под сахарную свеклу отвели 400 гектаров. Николаю Карпейчику в трактор установили навигационную систему подруливания. Сеет быстро и качественно.

Николай Карпейчик, механизатор СПК «Свитязянка»:

Как теперь посмотреть, что показывают по телевизору, что в Европе нет, нас это, конечно, не касается, в других странах. У нас будет! У нас есть! К тому же сахарная свекла сейчас в цене – хороший заработок для аграриев. Увеличили и площади под озимый рапс, чтобы ни от кого не зависеть.

Галина Буро, корреспондент:

Перешли в хозяйстве и на самообеспечение по продуктам переработки рапса – это масло и жмых, полезные для животных. Если раньше такую продукцию закупали по высоким ценам, то сейчас могут излишки и сами продавать. Например, рентабельность только рапсового масла – 118 %.

Жмых, как белковый корм, идет на питание коровам. В хозяйстве большое поголовье – около 6 000 буренок. По молоку лидеры в районе – надой 32 килограмма на корову в сутки, и почти все сорт экстра. Мясо сдают на крупный комбинат. Снижать планку даже в условиях санкций на некоторые кормовые добавки не намерены.

Виктор Савко, главный зоотехник СПК «Свитязянка»:

Будем стараться чем-то замещать. Тот же самый шрот соевый, есть другие альтернативы. Постараемся заменить другими компонентами и работать дальше на таком же уровне, чтобы была обеспечена наша страна молоком и, естественно, чтобы шел экспорт.