Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из документов, который обсуждался 9 марта на совещании, предусматривает льготы для владельцев электромобилей. Беларусь, как и многие другие страны, уже давно идет по пути создания инфраструктуры для такого транспорта, однако параллельно с этим необходимо стимулировать покупку таких авто. Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране» В отношении электрокаров в Евразийском экономическом союзе установлена единая ставка таможенной пошлины в 15 %, налог на добавленную стоимость для личного пользования – 20 %. Но в готовящемся проекте указа ставки будут сведены к нулю. В ближайшее время документ будет доработан.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В республике уже появилось примерно 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилям на расстояние до 100 км. С учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов мы на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечиваем. Все государства, которые наиболее сильно продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов: освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места или использование выделенной для городского транспорта полосы.