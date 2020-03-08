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«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?

08 марта 2020 19:59
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Новости Беларуси. На неделе сразу в четырех районах Могилевской области (Кировском, Бобруйском, Осиповичском и Глусском) началась посевная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вовсю сеют ячмень и овес. Такого давно не помнят здешние места.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -1

Юлия Огнева, СТВ:
Но дальше мы будем говорить о другой области, хоть и в разрезе все того же сельского хозяйства. Выражение, ставшее у журналистов почти штампом, – «зона рискованного земледелия». Самый северный, Витебский регион. Без преувеличения судьбоносный для его развития указ не так давно подписал Президент.

Как отстающих сделать лидерами, знает Анастасия Бут.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -4

Ксения Щукина, учащаяся Никитинской средней школы:
Первый раз я побыла у бабушки на работе, когда мне было три года. Животные такое чудо. Хочется помочь, все потрогать, посмотреть.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -7

С годами желание работать с животными лишь усиливалось. Сегодня Ксюша мечтает стать ветеринаром. Бабушка же на выбор внучки глядит с опаской. Это в ее время работать в колхозе было и почетно, и финансово выгодно. Сегодня, увы, ситуация иная.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -10

Валентина Щукина, жительница деревни Никитиха:
В теперешнее время, конечно, работа в сельском хозяйстве уже не престижная, я считаю. Зарплата людей не устраивает, ее не дают вовремя. Вернуть бы то время. Работали с мужем на комплексе. Зарплата была приличная. На то время это были очень хорошие деньги. На детей хватало, на семью хватало. Можно было что-то еще и сложить в копилочку.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -13

Ксения Щукина:
Есть какие-то сложности в финансовом плане, в плане какого-то оборудования. Но, я думаю, если мы возьмем все это в свои руки, со временем сможем сделать сельское хозяйство еще лучше.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -16

Возвращать лучшие времена Ксюша намерена твердо, как и ее одноклассники. Ребята осознанно пришли в специализированный класс. Все они смогут поступить в сельскохозяйственные колледжи и вузы без экзаменов, если, конечно, будут соблюдены еще несколько условий – наличие целевого направления и высокий средний балл аттестата, особенно по профильным предметам. Эту новацию должны утвердить в ближайшее время.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -19

Владислав Панков, учащийся Никитинской средней школы:
Работа становится легче благодаря механизмам, которые работают за нас. Нам остается собирать эти механизмы, программировать, думать, как их сделать, и знать, как с ними работать.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -22

Анна Цобонова, учащаяся Никитинской средней школы:
Государство сейчас очень ценит талантливых специалистов. Сейчас для будущих студентов, которые собираются поступать в сельское хозяйство, предусмотрены очень хорошие условия.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -25

Возвращение молодежи в сельскую местность – стратегическая задача для АПК северного региона. Студентам обещают повышенную стипендию, полугодовую оплачиваемую практику в лучших хозяйствах области и достойную зарплату. Решается и жилищный вопрос: в планах строительство 150 домов. А срочную службу в армии для парней заменят на резервную.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -28

Виктор Гужвин, главный зоотехник хозяйства «Приозерный мир»:
Тут у нас родилась двойня недавно. Это большая редкость для коров. Все телята любят ласку. Ну а с людьми нужно построже.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -31

В 2019 году отсутствие контроля за заготовкой кормов в хозяйстве привело к смешной цифре, от которой плакать хочется, – 2,5 литра молока на корову. Это при том, что в лучших сельхозпредприятиях страны доят по 10 литров и больше. С приходом нового руководителя, молодого зоотехника, и еще ряда специалистов всего за год в этом хозяйстве надои выросли вдвое. Прямая зависимость результата от дисциплины.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -34

Виктор Гужвин:
От желания самих людей работать. От студентов, которые выбрали данную профессию и хотят продвинуться дальше по карьерной лестнице. Главное – работать, главное – вникать в само производство, не бояться внедрять какие-то новации, усовершенствовать технологии кормления, содержания животных.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -37

Закрепление специалистов на селе – одна из норм подписанного Указа Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документ важный: за ним не просто судьба агросектора Витебщины, за ним судьба местных жителей (почти 40 тысяч человек заняты именно в сельскохозяйственном бизнесе).

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -40

А потому и переживание Президента за ситуацию вполне понятно. К решениям по требованию Александра Лукашенко подошли без спешки, самые болезненные вопросы обсуждались неоднократно. Чего только стоят два больших совещания, проведенных накануне.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -43

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мужики, я вас очень прошу, поймите серьезность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской бог велел, остальные более или менее работают.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -46

Итак, что в итоге. Сельское хозяйство Витебской области сегодня – это семь агропромышленных объединений. В их состав войдут хозяйства большей части региона, где будут выращивать продукцию для предприятий-переработчиков. Во главе объединений – крупные мясо-молочные заводы и комбинаты. Долги хозяйств (а это 3 миллиарда рублей) частично спишут, речь в основном идет про штрафы и пени. Некоторые выплаты будут отсрочены на год-два. Рассчитывать можно будет и на рассрочку до 15 лет.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -49

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Указ позволяет сегодня наши сельскохозяйственные организации сделать платежеспособными. Но за кратчайший период времени мы должны реализовать все намеченные проекты, чтобы осовременить сельскохозяйственное производство и получить максимум эффективности. То есть не просто отвести долги, а создать условия для развития. Не облегчить жизнь селу, а наоборот, активнее работать, чтобы привлечь молодежь, чтобы создать будущее на селе.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -52

Хозяйство «Мнюто» сейчас часть Глубокского агропромышленного объединения. За последние годы здесь удалось вдвое увеличить поголовье, но последующие шаги без поддержки оказались попросту невозможны.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -55

Сергей Абирало, директор хозяйства «Мнюто»:
У нас уже имеется, кроме комплекса, на котором мы находимся, с доильным залом на 730 голов, помещение, которое мы сделали по программе модернизации. Это роботизированная маленькая ферма на 150 голов. Хотели дальше продолжить модернизацию. Для этого нужно привлечение средств – у нас своей оборотки не хватает – именно по реконструкции и модернизации дальше фермы с роботами.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -58

Деньги считать умеют и рабочие. Особенно когда за один процент в увеличении надоя им будут добавлять по 100 рублей в зарплату. Пенсионерка Тамара Шапило, окончившая в свое время физмат, быстро прикидывает, на какую зарплату может рассчитывать.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -61

Тамара Шипило, оператор машинного доения хозяйства «Мнюто»:
Конечно, зарплата увеличится намного. Сейчас мы где-то получаем 350-400 долларов. Плюс еще если процент, конечно, то устраивает. Плюс пенсия. Конечно, будет мотивация, будет интерес к работе и стимул.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -64

737 миллионов долгов – именно такое наследство досталось новому руководителю Глубокского агропромышленного объединения Василию Череднику. Путь, конечно, предстоит не из легких. Но главное, что движение вперед началось.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -67

Василий Чередник, руководитель Глубокского агропромышленного объединения:
На сегодняшний день молочно-консервный комбинат загружен на 50 % всего лишь. Поэтому необходимо развивать хозяйства, которые входят в агропромышленное объединение, согласно указу Президента. И добиваться за три года 100%-ной загрузки мощностей переработки за счет развития отрасли животноводства в сельхозорганизациях.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -70

Главная цель подписанного документа ни в коем разе не в прощении долгов (и это неоднократно подчеркивал Президент), а в создании условий для развития АПК всей Витебской области, в наращивании объемов сельхозпродукции и полной загрузке перерабатывающих предприятий. Логично, что с увеличением объемов востребованной продукции будет расти и зарплата работников.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -73

Анастасия Бут, корреспондент:
Указ в регионе называют судьбоносным. По сути, от него зависит развитие сельского хозяйства Витебской области. Хотя почему только от него? Прежде всего от специалистов, которые должны активно включиться в работу в максимально короткие сроки. Например, к 10 марта руководители агропромышленных объединений должны иметь четкие бизнес-планы по развитию холдингов. Первые весомые результаты аграрии северного региона должны получить в ближайшие три года. Других шансов на возрождение села больше не будет.

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси? -76

# Сельское хозяйство # Экономика # Юлия Огнева # Ксения Щукина # Валентина Щукина # Владислав Панков # Анна Цобонова # Виктор Гужвин # Александр Лукашенко # Николай Шерстнев # Сергей Абирало # Тамара Шипило # Василий Чередник # Фотофакт

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