«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе сразу в четырех районах Могилевской области (Кировском, Бобруйском, Осиповичском и Глусском) началась посевная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вовсю сеют ячмень и овес. Такого давно не помнят здешние места.

Юлия Огнева, СТВ:

Но дальше мы будем говорить о другой области, хоть и в разрезе все того же сельского хозяйства. Выражение, ставшее у журналистов почти штампом, – «зона рискованного земледелия». Самый северный, Витебский регион. Без преувеличения судьбоносный для его развития указ не так давно подписал Президент. Как отстающих сделать лидерами, знает Анастасия Бут.

Ксения Щукина, учащаяся Никитинской средней школы:

Первый раз я побыла у бабушки на работе, когда мне было три года. Животные – такое чудо. Хочется помочь, все потрогать, посмотреть.

С годами желание работать с животными лишь усиливалось. Сегодня Ксюша мечтает стать ветеринаром. Бабушка же на выбор внучки глядит с опаской. Это в ее время работать в колхозе было и почетно, и финансово выгодно. Сегодня, увы, ситуация иная.

Валентина Щукина, жительница деревни Никитиха:

В теперешнее время, конечно, работа в сельском хозяйстве уже не престижная, я считаю. Зарплата людей не устраивает, ее не дают вовремя. Вернуть бы то время. Работали с мужем на комплексе. Зарплата была приличная. На то время это были очень хорошие деньги. На детей хватало, на семью хватало. Можно было что-то еще и сложить в копилочку.

Ксения Щукина:

Есть какие-то сложности в финансовом плане, в плане какого-то оборудования. Но, я думаю, если мы возьмем все это в свои руки, со временем сможем сделать сельское хозяйство еще лучше.

Возвращать лучшие времена Ксюша намерена твердо, как и ее одноклассники. Ребята осознанно пришли в специализированный класс. Все они смогут поступить в сельскохозяйственные колледжи и вузы без экзаменов, если, конечно, будут соблюдены еще несколько условий – наличие целевого направления и высокий средний балл аттестата, особенно по профильным предметам. Эту новацию должны утвердить в ближайшее время.

Владислав Панков, учащийся Никитинской средней школы:

Работа становится легче благодаря механизмам, которые работают за нас. Нам остается собирать эти механизмы, программировать, думать, как их сделать, и знать, как с ними работать.

Анна Цобонова, учащаяся Никитинской средней школы:

Государство сейчас очень ценит талантливых специалистов. Сейчас для будущих студентов, которые собираются поступать в сельское хозяйство, предусмотрены очень хорошие условия.

Возвращение молодежи в сельскую местность – стратегическая задача для АПК северного региона. Студентам обещают повышенную стипендию, полугодовую оплачиваемую практику в лучших хозяйствах области и достойную зарплату. Решается и жилищный вопрос: в планах строительство 150 домов. А срочную службу в армии для парней заменят на резервную.

Виктор Гужвин, главный зоотехник хозяйства «Приозерный мир»:

Тут у нас родилась двойня недавно. Это большая редкость для коров. Все телята любят ласку. Ну а с людьми нужно построже.

В 2019 году отсутствие контроля за заготовкой кормов в хозяйстве привело к смешной цифре, от которой плакать хочется, – 2,5 литра молока на корову. Это при том, что в лучших сельхозпредприятиях страны доят по 10 литров и больше. С приходом нового руководителя, молодого зоотехника, и еще ряда специалистов всего за год в этом хозяйстве надои выросли вдвое. Прямая зависимость результата от дисциплины.

Виктор Гужвин:

От желания самих людей работать. От студентов, которые выбрали данную профессию и хотят продвинуться дальше по карьерной лестнице. Главное – работать, главное – вникать в само производство, не бояться внедрять какие-то новации, усовершенствовать технологии кормления, содержания животных.

Закрепление специалистов на селе – одна из норм подписанного Указа Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документ важный: за ним не просто судьба агросектора Витебщины, за ним судьба местных жителей (почти 40 тысяч человек заняты именно в сельскохозяйственном бизнесе).

А потому и переживание Президента за ситуацию вполне понятно. К решениям по требованию Александра Лукашенко подошли без спешки, самые болезненные вопросы обсуждались неоднократно. Чего только стоят два больших совещания, проведенных накануне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мужики, я вас очень прошу, поймите серьезность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской бог велел, остальные более или менее работают.

Итак, что в итоге. Сельское хозяйство Витебской области сегодня – это семь агропромышленных объединений. В их состав войдут хозяйства большей части региона, где будут выращивать продукцию для предприятий-переработчиков. Во главе объединений – крупные мясо-молочные заводы и комбинаты. Долги хозяйств (а это 3 миллиарда рублей) частично спишут, речь в основном идет про штрафы и пени. Некоторые выплаты будут отсрочены на год-два. Рассчитывать можно будет и на рассрочку до 15 лет.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Указ позволяет сегодня наши сельскохозяйственные организации сделать платежеспособными. Но за кратчайший период времени мы должны реализовать все намеченные проекты, чтобы осовременить сельскохозяйственное производство и получить максимум эффективности. То есть не просто отвести долги, а создать условия для развития. Не облегчить жизнь селу, а наоборот, активнее работать, чтобы привлечь молодежь, чтобы создать будущее на селе.

Хозяйство «Мнюто» сейчас часть Глубокского агропромышленного объединения. За последние годы здесь удалось вдвое увеличить поголовье, но последующие шаги без поддержки оказались попросту невозможны.

Сергей Абирало, директор хозяйства «Мнюто»:

У нас уже имеется, кроме комплекса, на котором мы находимся, с доильным залом на 730 голов, помещение, которое мы сделали по программе модернизации. Это роботизированная маленькая ферма на 150 голов. Хотели дальше продолжить модернизацию. Для этого нужно привлечение средств – у нас своей оборотки не хватает – именно по реконструкции и модернизации дальше фермы с роботами.

Деньги считать умеют и рабочие. Особенно когда за один процент в увеличении надоя им будут добавлять по 100 рублей в зарплату. Пенсионерка Тамара Шапило, окончившая в свое время физмат, быстро прикидывает, на какую зарплату может рассчитывать.

Тамара Шипило, оператор машинного доения хозяйства «Мнюто»:

Конечно, зарплата увеличится намного. Сейчас мы где-то получаем 350-400 долларов. Плюс еще если процент, конечно, то устраивает. Плюс пенсия. Конечно, будет мотивация, будет интерес к работе и стимул.

737 миллионов долгов – именно такое наследство досталось новому руководителю Глубокского агропромышленного объединения Василию Череднику. Путь, конечно, предстоит не из легких. Но главное, что движение вперед началось.

Василий Чередник, руководитель Глубокского агропромышленного объединения:

На сегодняшний день молочно-консервный комбинат загружен на 50 % всего лишь. Поэтому необходимо развивать хозяйства, которые входят в агропромышленное объединение, согласно указу Президента. И добиваться за три года 100%-ной загрузки мощностей переработки за счет развития отрасли животноводства в сельхозорганизациях.

Главная цель подписанного документа ни в коем разе не в прощении долгов (и это неоднократно подчеркивал Президент), а в создании условий для развития АПК всей Витебской области, в наращивании объемов сельхозпродукции и полной загрузке перерабатывающих предприятий. Логично, что с увеличением объемов востребованной продукции будет расти и зарплата работников.