Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить?

Новости Беларуси. Уже в августе 2020 года начнется загрузка топлива на Белорусской атомной электростанции. Дальше – физический, а затем энергетический пуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют в первом квартале 2021-го. Чем было обусловлено решение о строительстве БелАЭС, какие площадки рассматривали и какой эффект ожидают от развития атомной энергетики в нашей стране? Рубрика «Ближе к делу».

Евгений Поболовец, СТВ:

Начинаем традиционно с истории. К строительству атомной электростанции в Беларуси подступались неоднократно. Первый проект рассматривали еще в хрущевскую оттепель. Смотрели на Витебскую и Могилевскую область, но в итоге решили строить в Литве. Тогда и появилась та самая Игналинская АЭС. Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец. Добрый вечер! В эпоху застоя снова вернулись к вопросу строительства своей АЭС. Прошерстили всю страну. Смотрели в Брестской области, на Гомельщине и на берегу озера Селява в Минской. Долго искали безопасную площадку, но отказались от планов в 1986-м по понятным причинам. Снова вернулись к этому вопросу в начале 90-х. Тогда же ученые определили уже 70 площадок. Но строить так и не решили – хватало других проблем.

И вот год 2005-й. Утверждена Концепция энергетической безопасности страны. Именно этим документом поручалось вновь дать четкий ответ: нужна ли Беларуси атомная станция? И если нужна, то где ее строить? К тому времени ученые уже остановились на четырех участках и дали однозначный ответ: нужна. Указ Президента вышел 2 ноября 2013 года. Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси И вот теперь зададимся вопросом: почему так настойчиво, многократно власти Беларуси подступались к строительству атомной электростанции? В чем профит? В мировой практике энергоемкость ВВП – один из общепризнанных показателей эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. То есть чем больше человек потребляет электрической энергии в своей обыденной жизни, тем экономика этой страны более развита.

К примеру, финн потребляет в четыре раза больше электроэнергии, чем белорус. Норвежец – в семь раз! Говоря об уровне жизни, мы ведь часто в пример приводим скандинавские страны. А как сделать так, чтобы экономика работала лучше? Снизить зависимость от внешних рынков. В нашем случае – от поставок природного газа. В энергетическом балансе страны его доля доходила до 95 %. БелАЭС позволит снизить зависимость от газа как минимум на треть (или на 5 из 18 миллиардов кубов в общем объеме). Второй момент. Станция – важный проект «зеленой экономики». Когда заработает атомная энергетика, это позволит каждый год снижать выбросы парниковых газов на 7-10 миллионов тонн. А это уже обязательство Беларуси перед мировым сообществом в рамках Парижского соглашения по климату. «Зелёные» тренды в энергетике. Что такое белорусская программа «Торф» Да, за 26 лет энергоемкость ВВП Беларуси снизилась почти в 3,5 раза. То есть эту задачу понимали сразу, сразу же ее решали как могли. Но все равно по энергоемкости мы пока еще отстаем от развитых стран.

С этим разобрались, идем дальше. Безопасность – важная тема для каждого белоруса. Выделим несколько моментов. Первое. Проект станции – суперсовременный, новое поколение «3+». Соответствует всем актуальным требованиям безопасности. У БелАЭС прямо сейчас двойная защитная оболочка. Внешняя – 80 сантиметров, бетон с арматурой. Потом воздушная прослойка в 180 сантиметров. И еще одна стена 120 сантиметров толщиной.

Второе. Ежегодные проверки. Счет там идет на сотни, не на десятки даже. МАГАТЭ и еще разные экспертные миссии в каждую замочную скважину заглянут, каждый документ изучат, руками потрогают и дадут заключение. Максимально объективное. Как будут встраивать БелАЭС в энергосистему Беларуси Мировое сообщество хорошо помнит аварию на Фукусиме – там причинами стали землетрясение и цунами. Потому выбор площадки для БелАЭС был таким длительным (помним про 70 вариантов). Восток Беларуси – те самые Витебская и Могилевская области – отпали сразу: там, внизу, слой меловой породы. То есть возможны провалы грунта. Значит, строить небезопасно. Были вопросы и по другим областям, и только Островецкая площадка отвечала всем требованиям безопасности.

Третье. Одним из факторов аварии в Чернобыле называют человеческий. И госкомиссия СССР, и консультативная группа МАГАТЭ сошлись во мнении: «имели место грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершенные ее персоналом». Цитата. Потому в Беларуси сегодня вопросу подготовки персонала уделяют первостепенное значение. Вместе с решением о строительстве станции было и решение о создании государственной программы подготовки кадров для ядерной отрасли. Это четыре университета страны, 800 подготовленных специалистов прямо сейчас. И еще несколько заметок на полях. Беларусь фактически со всех сторон окружена действующими атомными станциями. При этом свою АЭС хотели литовцы и все еще хотят поляки.

При этом у Литвы в видимой перспективе запуск линии со Швецией, то есть дешевая гидроэлектроэнергия из скандинавских стран. Это главная причина отказа от строительства станций. Чистая экономика. Энергия почти в два раза дешевле, чем на ТЭЦ. Как работает самая мощная в Беларуси гидроэлектростанция А вот поляки от планов строительства АЭС не отказываются.

Станцию им помогут построить французы и американцы, лидеры в мире по количеству АЭС. При этом поляки также считают важным увеличить в своем энергобалансе процент ядерной энергетики до 20 пунктов. Как? Построить за 20 лет шесть реакторов! Нашу экономику тоже любят сравнивать с польской. Почему же тогда они строят АЭС, а мы не должны?

Как видим, если есть понятная цель (международные эксперты ее давно уже озвучили) – это равные пропорции в энергосистеме: по 25 % на атомные станции, природный газ, использование переработки отходов и возобновляемые источники энергии – то к ней идут разные страны с разным политическим и экономическим климатами. Но идут. Не на словах…