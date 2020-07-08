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Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить?

08 июля 2020 20:23
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Новости Беларуси. Уже в августе 2020 года начнется загрузка топлива на Белорусской атомной электростанции. Дальше – физический, а затем энергетический пуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют в первом квартале 2021-го. Чем было обусловлено решение о строительстве БелАЭС, какие площадки рассматривали и какой эффект ожидают от развития атомной энергетики в нашей стране? Рубрика «Ближе к делу».

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -1

Евгений Поболовец, СТВ:
Начинаем традиционно с истории. К строительству атомной электростанции в Беларуси подступались неоднократно. Первый проект рассматривали еще в хрущевскую оттепель. Смотрели на Витебскую и Могилевскую область, но в итоге решили строить в Литве. Тогда и появилась та самая Игналинская АЭС.

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В эпоху застоя снова вернулись к вопросу строительства своей АЭС. Прошерстили всю страну. Смотрели в Брестской области, на Гомельщине и на берегу озера Селява в Минской. Долго искали безопасную площадку, но отказались от планов в 1986-м по понятным причинам.

Снова вернулись к этому вопросу в начале 90-х. Тогда же ученые определили уже 70 площадок. Но строить так и не решили – хватало других проблем.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -4

И вот год 2005-й. Утверждена Концепция энергетической безопасности страны. Именно этим документом поручалось вновь дать четкий ответ: нужна ли Беларуси атомная станция? И если нужна, то где ее строить? К тому времени ученые уже остановились на четырех участках и дали однозначный ответ: нужна. Указ Президента вышел 2 ноября 2013 года.

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И вот теперь зададимся вопросом: почему так настойчиво, многократно власти Беларуси подступались к строительству атомной электростанции? В чем профит?

В мировой практике энергоемкость ВВП – один из общепризнанных показателей эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. То есть чем больше человек потребляет электрической энергии в своей обыденной жизни, тем экономика этой страны более развита.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -7

К примеру, финн потребляет в четыре раза больше электроэнергии, чем белорус. Норвежец – в семь раз! Говоря об уровне жизни, мы ведь часто в пример приводим скандинавские страны.

А как сделать так, чтобы экономика работала лучше? Снизить зависимость от внешних рынков. В нашем случае – от поставок природного газа. В энергетическом балансе страны его доля доходила до 95 %. БелАЭС позволит снизить зависимость от газа как минимум на треть (или на 5 из 18 миллиардов кубов в общем объеме).

Второй момент. Станция – важный проект «зеленой экономики». Когда заработает атомная энергетика, это позволит каждый год снижать выбросы парниковых газов на 7-10 миллионов тонн. А это уже обязательство Беларуси перед мировым сообществом в рамках Парижского соглашения по климату.

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Да, за 26 лет энергоемкость ВВП Беларуси снизилась почти в 3,5 раза. То есть эту задачу понимали сразу, сразу же ее решали как могли. Но все равно по энергоемкости мы пока еще отстаем от развитых стран.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -10

С этим разобрались, идем дальше. Безопасность – важная тема для каждого белоруса. Выделим несколько моментов.

Первое. Проект станции – суперсовременный, новое поколение «3+». Соответствует всем актуальным требованиям безопасности. У БелАЭС прямо сейчас двойная защитная оболочка. Внешняя – 80 сантиметров, бетон с арматурой. Потом воздушная прослойка в 180 сантиметров. И еще одна стена 120 сантиметров толщиной.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -13

Второе. Ежегодные проверки. Счет там идет на сотни, не на десятки даже. МАГАТЭ и еще разные экспертные миссии в каждую замочную скважину заглянут, каждый документ изучат, руками потрогают и дадут заключение. Максимально объективное.

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Мировое сообщество хорошо помнит аварию на Фукусиме – там причинами стали землетрясение и цунами. Потому выбор площадки для БелАЭС был таким длительным (помним про 70 вариантов). Восток Беларуси – те самые Витебская и Могилевская области – отпали сразу: там, внизу, слой меловой породы. То есть возможны провалы грунта. Значит, строить небезопасно. Были вопросы и по другим областям, и только Островецкая площадка отвечала всем требованиям безопасности.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -16

Третье. Одним из факторов аварии в Чернобыле называют человеческий. И госкомиссия СССР, и консультативная группа МАГАТЭ сошлись во мнении: «имели место грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, совершенные ее персоналом». Цитата.

Потому в Беларуси сегодня вопросу подготовки персонала уделяют первостепенное значение. Вместе с решением о строительстве станции было и решение о создании государственной программы подготовки кадров для ядерной отрасли. Это четыре университета страны, 800 подготовленных специалистов прямо сейчас.

И еще несколько заметок на полях. Беларусь фактически со всех сторон окружена действующими атомными станциями. При этом свою АЭС хотели литовцы и все еще хотят поляки.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -19

При этом у Литвы в видимой перспективе запуск линии со Швецией, то есть дешевая гидроэлектроэнергия из скандинавских стран. Это главная причина отказа от строительства станций. Чистая экономика.

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А вот поляки от планов строительства АЭС не отказываются.

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -22

Станцию им помогут построить французы и американцы, лидеры в мире по количеству АЭС. При этом поляки также считают важным увеличить в своем энергобалансе процент ядерной энергетики до 20 пунктов. Как? Построить за 20 лет шесть реакторов! Нашу экономику тоже любят сравнивать с польской. Почему же тогда они строят АЭС, а мы не должны?

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -25

Как видим, если есть понятная цель (международные эксперты ее давно уже озвучили) – это равные пропорции в энергосистеме: по 25 % на атомные станции, природный газ, использование переработки отходов и возобновляемые источники энергии – то к ней идут разные страны с разным политическим и экономическим климатами. Но идут. Не на словах…

Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить? -28

А еще своя АЭС – это развитие электротранспорта и дешевая электрическая энергия для жителей страны. В Беларуси уже построили или отреконструировали 1 700 километров высоковольтных линий электропередач – то есть энергия будет доступна в любом регионе страны. Уже построили 132 электрозарядные станции, строят еще 142. Чтобы зарядить авто можно было у дома, у гипермаркета, по дороге на отдых или просто у ближайшего столба.

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Как следствие принятых мер, в Беларуси прямо сейчас растет потребление электричества для электрокаров. И ведь речь не только о легковушках – это и электробусы. Их, к слову, в Минске на маршрутах уже 80. Не на словах.

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Это была рубрика «Ближе к делу». Увидимся!

# АЭС в Беларуси # Экономика # Евгений Поболовец # Фотофакт

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