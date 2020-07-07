58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали

Новости Беларуси. Экономическая и информационная безопасность, социальные гарантии и сохранение общей исторической памяти. Белорусские и российские депутаты 7 июля говорили о будущем союза двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что равноправные союзнические отношения для Беларуси и России одинаково выгодны. В частности, спикер выступает за скорейшее снятие ограничений в передвижении белорусов и россиян через совместную границу. Это необходимо и для восстановления экономик. Так, в первую очередь нужно возобновить работу автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения. Разумеется, при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Одним из важных направлений в работе союзных парламентариев должно стать выравнивание общего правового поля и устранение противоречий в национальных законодательствах.