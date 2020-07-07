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58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали

07 июля 2020 21:23
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Новости Беларуси. Экономическая и информационная безопасность, социальные гарантии и сохранение общей исторической памяти. Белорусские и российские депутаты 7 июля говорили о будущем союза двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали-1

В формате видеоконференции прошла 58-я сессия Парламентского собрания.

58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали-4

Здесь председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что равноправные союзнические отношения для Беларуси и России одинаково выгодны. В частности, спикер выступает за скорейшее снятие ограничений в передвижении белорусов и россиян через совместную границу. Это необходимо и для восстановления экономик. Так, в первую очередь нужно возобновить работу автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения. Разумеется, при соблюдении всех противоэпидемических мер.

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Одним из важных направлений в работе союзных парламентариев должно стать выравнивание общего правового поля и устранение противоречий в национальных законодательствах.

58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции. Какие темы обсуждали-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Основная цель – безусловно, выработать единые подходы и создать условия для того, чтобы мы могли двигаться по содержательной части. Это прежде всего наши совместные программы, это обсуждение наиболее актуальных вопросов, которые волнуют граждан и Беларуси, и России в рамках Союзного государства.

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Савиных # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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