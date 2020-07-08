Леонид Брич о 90-ых: «Только благодаря той сильной руке тогда не пошла массовая приватизация»

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вот та массовая приватизация, которая уже к нам шла от закона 1993 года, когда был закон о приватизации, и которым, по большому счёту, была уже «зелёная улица» для того, чтобы приватизировать до конца и предприятия сферы услуг, в той же торговле. И дальше, конечно, масштабно рассматривались другие вопросы. Только благодаря той сильной руке тогда не пошла массовая приватизация.

И, действительно, сегодня это важно, что мы сохранили на тот момент то всё, что сегодня представляет стратегические предприятия для страны, что мы не распродали по «предприимчивым людям» – так можно сказать. И я хочу сказать, что вот это всё и сегодня в руках нашего государства, нашего Президента контролируется. Хотя сегодня сильная исполнительная власть – она очень нужна.

На сегодняшний момент те разные разговоры идут, что вот сегодня это неправильно, что там нужно больше частной формы собственности… Я не отрицаю, потому что частная форма собственности по истечении времени необходима. Но я повторял и буду повторять, когда депутатом избирался, и говорил это публично, что стратегические объекты должны находиться в руках государства. Только в руках государства могут стратегические объекты приносить ту доходность и поступление в бюджет, который сегодня можно регулировать с помощью государства.

Также в программе эксперты обсудили:

– с чего начиналось становление белорусской государственности?

– как стране удалось выбраться из кризисной ямы?

– почему, на первый взгляд, непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?

– почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь?

– какими достижениями за годы независимости можем гордиться?

Смотрите 8 июля в 20.30 на СТВ.