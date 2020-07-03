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С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом

03 июля 2020 20:30
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Новости Беларуси. Бесконтактный троллейбус? Легко! Белорусов этим не удивишь. Троллейбус с увеличенным автономным ходом – 20 километров без привязки к контактной сети, рассказали в проекте «Сделано».  

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-1

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-3

Автономность – это экономия, маневренность, экологичность. В начинке: климат-контроль, телегид и новая система открывания дверей.  

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-6

Сергей Славников, замдиректора по новой технике автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Все нацелены на то, чтобы повысить экологичность. В ближайшее время запустится атомная электростанция. Поэтому и Минский автомобильный завод принял ряд шагов для того, чтобы расширить свою линейку продукции и включить в нее продукцию с электроприводом.   

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-9

Электробусы «Белкоммунмаш» тем временем давно колесят по городам Британии. Машины с правым рулем, созданы «под клиента». Технология сверхбыстрой зарядки батареи – привычное дело.   

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-12

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-14

Покорять Невский проспект Санкт-Петербурга отправились и новые белорусские «Витовты» – троллейбусы, под потолком которых настоящий медиакомплекс.  

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-17

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-19

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-21

Олег Быцко, директор НТПЦ ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:  
Компания обладает конструкцией сочлененного троллейбуса и электробуса, поэтому города, которые хотят эксплуатировать сочлененные троллейбусы, сочлененные электробусы, на сегодняшний момент могут обращаться только к нам.    

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-24

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-26

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-28

Проблемы, с которыми заводчане столкнулись в первые годы становления суверенитета страны, давно позади. Более 70 городов Беларуси и России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Латвии, Колумбии, Монголии и других стран не представить без нашей техники на маршрутах.   

С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом-31

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления НТУ Министерства промышленности Беларуси:  
Фактически после развала Советского Союза большая часть разработок, машин и оборудования находились в Москве, в Санкт-Петербурге. Мы вынуждены были фактически создавать отраслевую науку. На данный момент у нас сформировано 8 отраслевых лабораторий. Значительная часть наших организаций аккредитована в качестве научных.   

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.

# Общественный транспорт # общество # Сергей Славников # Олег Быцко # Сергей Кабишов # Фотофакт

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