С климат-контролем, телегидом и увеличенным автономным ходом. Почему белорусские электробусы так популярны за рубежом

Новости Беларуси. Бесконтактный троллейбус? Легко! Белорусов этим не удивишь. Троллейбус с увеличенным автономным ходом – 20 километров без привязки к контактной сети, рассказали в проекте «Сделано».

Автономность – это экономия, маневренность, экологичность. В начинке: климат-контроль, телегид и новая система открывания дверей.

Сергей Славников, замдиректора по новой технике автобусного завода ОАО «МАЗ»:

Все нацелены на то, чтобы повысить экологичность. В ближайшее время запустится атомная электростанция. Поэтому и Минский автомобильный завод принял ряд шагов для того, чтобы расширить свою линейку продукции и включить в нее продукцию с электроприводом.

Электробусы «Белкоммунмаш» тем временем давно колесят по городам Британии. Машины с правым рулем, созданы «под клиента». Технология сверхбыстрой зарядки батареи – привычное дело.

Покорять Невский проспект Санкт-Петербурга отправились и новые белорусские «Витовты» – троллейбусы, под потолком которых настоящий медиакомплекс.

Олег Быцко, директор НТПЦ ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Компания обладает конструкцией сочлененного троллейбуса и электробуса, поэтому города, которые хотят эксплуатировать сочлененные троллейбусы, сочлененные электробусы, на сегодняшний момент могут обращаться только к нам.

Проблемы, с которыми заводчане столкнулись в первые годы становления суверенитета страны, давно позади. Более 70 городов Беларуси и России, Украины, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Латвии, Колумбии, Монголии и других стран не представить без нашей техники на маршрутах.