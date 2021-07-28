Как продавать hand made и дружить с налоговой инспекцией? Вот что нужно знать самозанятым белорусам

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что нужно молодому ремесленнику, который уже заработал небольшой авторитет среди своих клиентов и понимает, что так долго продолжаться не может – рано или поздно заработки вызовут пристальное внимание со стороны налоговых служб?

Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:

Для начала, даже если вы решили просто попробовать что-то продать, уже надо зарегистрироваться ремесленником. То есть это надо сделать до начала осуществления деятельности. Алена Родовская:

А вдруг не получится? Вот представьте, вот она решилась – с мамой пекла пряники – а вдруг бы не получилось? Вы думаете, она бы подумала о том, что нужно бежать? Елена Хадинская:

Одно дело, когда вы с мамой печете пряники, когда вы раздаете друзьям, знакомым, другое дело – когда это идет на продажу, то есть вы увидели, что у вас все получается.

Ну и пряники – это вообще не ремесленная деятельность, то есть это деятельность с уплатой единого налога. Алена Родовская:

Это ИП? Елена Хадинская:

Нет, это физическое лицо. Работать как физическое лицо, можно делать кондитерские изделия под заказ и работать с уплатой единого налога. Ежемесячно уплачивается налог. Ремесленная деятельность – это больше несъедобные товары.

Алена Родовская:

Вот у нас представлены мыло, свечи. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Одежда тоже относится к ремесленной деятельности? Можно ли как-то дизайнерам продать? Елена Хадинская:

Производство одежды тоже идет под единый налог, то есть это неремесленная деятельность. Вот мыло, свечи – да, это подойдет под ремесленную деятельность. До начала деятельности идут в налоговую, регистрируются в качестве ремесленника. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие документы для этого нужны? То есть просто нужно идти в налоговую по месту жительства? Елена Хадинская:

В любую налоговую идете с паспортом, там подается уведомление о том, что вы хотите стать ремесленником, оплачиваете всего две базовых величины – это 58 рублей за год.

Алена Родовская:

Как сейчас продавать свои товары через интернет и при этом дружить с налоговой инспекцией? Елена Хадинская:

Главное – зарегистрироваться и заплатить налоги, а дальше реклама уже, пожалуйста, как душе угодно. Это может быть интернет, друзья, выставки – все что угодно. «Меня это вытянуло из депресняка». Историю белоруски, которой пряники помогли пережить развод, читайте здесь. Алена Родовская:

В каких случаях уже следует понимать, что нужно регистрировать ИП, если, допустим, он открывает интернет-магазин? И когда он может работать как физлицо и уплачивать единый налог, только тогда, когда у него есть заказ? Елена Хадинская:

В этом случае есть Гражданский кодекс, первая статья. Там прописано, что не относится к предпринимательской деятельности, то есть весь перечень работ, услуг, торговли, которая не относится к предпринимательской деятельности. Не надо регистрироваться в качестве ИП, можно работать как физлицо, но только выбор налогообложения. То есть если ремесленная деятельность, то ремесленный сбор, если же это другая деятельность, то она попадает там под уплату единого.

Алеся Лакина:

Хорошо, такой пример: работает-работает девочка, там мыльце варит или еще что-то делает. И вот в этом месяце ничего не продает, а заказ есть. Допустим, сегодня ей позвонил кто-то и сказал: «Мне через три месяца надо на мамин юбилей, сделайте». Она когда должна заплатить налог: два раза или один раз, когда возьмет деньги? Елена Хадинская:

В случае с мылом идет ремесленный сбор, он платится на год. То есть проще его заплатить. Алеся Лакина:

А если физлицо, другая деятельность? Елена Хадинская:

Если физическое лицо, например, изготовление пряников, прописано в законодательстве: до начала деятельности. То есть, по сути, даже если вы получили заказ сегодня, вам до того, как вы получили…

Алена Родовская:

А «заказ получили» – это учитывает предоплату либо не учитывает? Елена Хадинская:

Учитывается, конечно, даже договорные отношения. Мы подписали или договорились устно – это уже договорные отношения. Александра Каштанова:

Единый налог на то и единый, что его каждый месяц нужно платить, невзирая на то, есть у тебя продажи или нет? Елена Хадинская:

Все верно, да. Александра Каштанова:

А что делать, если кто-то вдруг забыл оформить какие-то документы и забыл оповестить вас, что он ремесленник либо же физическое лицо?