В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей

Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна
Свыше полумиллиона тонн весит каравай брестского региона. Здесь уже убрано почти 45 % к засеянной площади. К отметке в полмиллиона приближаются и хлеборобы Минской области. Остальные регионы идут практически нога в ногу по темпам уборки.
Средняя урожайность по стране составляет чуть более 31 центнера с гектара.