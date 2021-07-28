В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей

Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше полумиллиона тонн весит каравай брестского региона. Здесь уже убрано почти 45 % к засеянной площади. К отметке в полмиллиона приближаются и хлеборобы Минской области. Остальные регионы идут практически нога в ногу по темпам уборки.