«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?

Новости Беларуси. 27 июля первых тысячников отметили в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления и награды там получили механизаторы и водители сразу из нескольких сельхозпредприятий.

Речицкий район всегда в числе лидеров в Гомельской области и по темпам намолота, и по урожайности. Некоторые хозяйства уже на полпути к завершению уборочной. Работы осталось менее чем на две недели.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

С 1995 года здесь. Каждый год на уборочной. И к Президенту ездил, и машину давали – первое место занимал. Главное, чтобы сделать и не ломался комбайн. Вот наша задача. Профессия тяжелая, конечно. Но на земле надо работать. Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню.

Игорь Чеснок, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Мы должны как можно больше и быстрее, особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству, и госрезерв, и все остальные по заготовке для животноводства – мы должны их выполнить. И, надеюсь, все это будет сделано.