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«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?

27 июля 2021 18:03
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Новости Беларуси. 27 июля первых тысячников отметили в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления и награды там получили механизаторы и водители сразу из нескольких сельхозпредприятий.

«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?-1

Речицкий район всегда в числе лидеров в Гомельской области и по темпам намолота, и по урожайности. Некоторые хозяйства уже на полпути к завершению уборочной. Работы осталось менее чем на две недели.

«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?-4

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:
С 1995 года здесь. Каждый год на уборочной. И к Президенту ездил, и машину давали – первое место занимал. Главное, чтобы сделать и не ломался комбайн. Вот наша задача. Профессия тяжелая, конечно. Но на земле надо работать. Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню.

«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?-7

Игорь Чеснок, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Мы должны как можно больше и быстрее, особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству, и госрезерв, и все остальные по заготовке для животноводства – мы должны их выполнить. И, надеюсь, все это будет сделано.

«Зерно наросло капитальное вообще, такого давно не помню». Как продвигается уборочная в Речицком районе?-10

В Гомельской области на утро 27 июля было убрано около 35 % площадей. Урожайность ниже прошлогодней. Повлияла июльская засуха, которая не позволила сполна налиться колосу.

# Уборочная кампания # Экономика # Иван Вырвич # Игорь Чеснок # Фотофакт

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