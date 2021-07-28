«Меня это вытянуло из депресняка». История белоруски, которой пряники помогли пережить развод

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ксения Комарова, создатель сладкого бренда:

Хорошенько подготовиться я не успела, но это один из наборов для творчества для детишек. Тут у нас есть прянички и краски. Прянички, которые дети могут сами раскрасить. Любой интерактив для детей – всегда считаю, что это круто. Тут есть бусинки, которыми украшать, палочка.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Съедобные бусинки? Ксения Комарова:

Да. И в каждый свой набор я всегда кладу инструкцию, здесь есть состав пряников, потому что у многих деток бывает аллергия, например, на мед. Чтобы мамы заранее знали, чем будут кормить ребенка. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень популярно организовывать такие мастер-классы на базе детского кафе. Где-то, где можно собрать определенное количество деток с мамами, особенно по воскресеньям это популярно, и вместе все это делать. Я, кстати, один раз заказала набор пряников перед 1 сентября своего сына – хотелось как-то выделиться. Он это все съел, сказал: «Мам, извини». Мне пришлось купить стандартный букет цветов и конфеты. Их это завлекает действительно. Я так понимаю, что это имбирные пряники.

Ксения Комарова:

Да, медово-имбирные. Алена Родовская:

Красиво, да? Самое главное, что мне нравится, это все красиво упаковано. Это, кстати, ложится на стоимость – все-таки расход. Ксения Комарова:

Да. Эффект «вау» всегда должен быть, я считаю. Когда ты отдаешь ребенку, он должен сразу такой: «Боже, класс, что это за яркая упаковка?» Пришла я к этому года три назад. Я была в сильной депрессии после развода. Алена Родовская:

Что он сделал, твой муж? Мне всегда это интересно.

Ксения Комарова:

Ничего не делал, просто пришлось разойтись. Я тогда училась за границей, уехала, чтобы это все пережить. Приехала на каникулы домой. Моя мама съездила на мастер-класс по пряникам, они потом подружились с этой женщиной. Она съездила, приехала, начала делать – моя мама делает торты – она украшала пряники для торта. Говорит: «Как тебе?» Я говорю: «Красиво, но у меня получится лучше». Она: «Ну на, сделай». Я сделала, у меня получилось. Я говорю: «Я еще хочу что-нибудь сделать, что вы делали на мастер-классе?» По-моему, год Собаки тогда был, я сделала собачку, еще что-то, еще что-то. Пришли какие-то друзья домой: «Ой, класс, а можешь сделать нам такой набор? Сколько он будет стоить?» А я как бы не знаю, сколько он должен стоить. Я давай спрашивать у этой Жанны, сколько будет стоить такой набор. В общем, она мне все более-менее рассказала, как что сделать, за сколько продать. Все, я продавала. Я за месяц заработала себе какую-то сумму денег, подумала: «Здорово. В следующем году я попробую разрекламировать себя». Алена Родовская:

А продавали через интернет? Ксения Комарова:

Нет, это просто знакомые были, которые попросили меня.

Алеся Лакина:

Это бартер, я называю так. Ксения Комарова:

Это за деньги. Алеся Лакина:

Но вы же тоже тратите деньги, чтобы это сделать. А дорого заниматься таким хобби?

Ксения Комарова:

Я не сказала бы, что прямо дорого. Нужно купить формы, коврики, должна быть хорошая духовка, мед. Выдержка. Когда я сижу месяц, не разгибаясь, особенно на Новый год, например, на 8 Марта, когда действительно много заказов, папа приходит: «Ты что, еще опять не ложилась? Боже, как ты сидишь?» Действительно падает зрение за это время, болит спина ужасно сильно. Но ты понимаешь, что сейчас можешь заработать, вот этот месяц ты должен. Алеся Лакина:

Вы кайфуете от самого процесса? Ксения Комарова:

Да. Для меня самый большой кайф – когда я вижу прямо очень много заказов своих, когда я их уже сделала. Я такая: «Класс». Я на все эти пряники смотрю, начинаю все запаковывать и думаю: «Как круто».