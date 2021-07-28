«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

Сергей Гвоздь, председатель Калинковичского райисполкома:

В этом году мы слаженно, четко, практически без каких-то эксцессов по техническим неисправностям вышли в поле. В прошлом году получили ряд комбайнов на газовом оборудовании, они сегодня успешно работают. В этом году получили несколько новых комбайнов, которые сразу же включились в уборку. Но самое главное – что люди были настроены все позитивно. Наверное, если человек будет настроен позитивно, будет и результат. Сегодня такой проблемы, чтобы кого-то просить, чтобы пораньше выехали, попозже поработали, нет. Люди обеспечены, люди понимают, что время пришло, когда можно собрать урожай, в который они работали, вкладывали силы, средства целый год, заработать зарплату.