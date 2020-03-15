Как экономить, пользуясь электромобилем? Считаем вместе

Новости Беларуси. Бонусов при управлении электрокаром много, но с этой недели стало еще больше. Самый главный вопрос – покупка машины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь как было раньше? Предположим, вы приобретаете электромобиль. Считаем: основная цена плюс при растаможке нужно было перевести два основных платежа: пошлину – 18 % и НДС – 20 %. Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Но подписанный Президентом указ о стимулировании использования электротранспорта явно обрадовал водителей. Что изменилось? Не нужно платить дорожный сбор, нулевая ставка НДС – как при покупке таких машин, так и при создании инфраструктуры. Плюс до 2026 года не нужно платить рублем за парковку в специально оборудованных местах, но речь не идет о торговых центрах. А что же касается отмены таможенной пошлины, о которой так много все говорили, пока окончательное решение не принято. Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси:

К сожалению, освобождение от таможенной пошлины – это наднациональное решение в рамках Евразийского союза. Но и там уже работа проведена, подготовлено соответствующее решение. Мы надеемся, что оно тоже пройдет и таможенная пошлина будет отменена в рамках уже всего нашего Таможенного союза. Примерно льгота – около 30 %. Это ощутимая величина. Надо стимулировать всех тех, кто захочет поставить возле себя, возле кафе, гостиниц свои электрозаправки. В указ внедрен стимулирующий метод: если ты задумал поставить, то ставь как можно быстрее. Потому что каждый последующий год меры стимулирования будут уменьшаться. Например, в этом году можно получить 100 % вычет, в следующем – уже 80 %, а в 2025 – всего 30 %. Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране» Подписанный Президентом указ о стимулировании использования электротранспорта и вправду экономит бюджет.

К примеру, мы выбрали Nissan Leaf 2014 года за 28 тысяч рублей. Теперь считаем: добавляем к сумме таможенную пошлину – 5000 рублей. Выходит 33 тысячи. А НДС – 5600 рублей – отныне остается в кошельке. И возьмем для сравнения Tesla 2013 года. Цена в объявлении – 84 тысячи рублей. Итого экономим почти 17 тысяч рублей. Выгода на лицо.

Спрос на электрокары должен возрасти в геометрической прогрессии – именно такая тенденция наблюдается сегодня во всем мире. В Норвегии практически половина авторынка – «зеленые машины». Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Артур Туманов, глава белорусского Tesla-клуба:

Я думаю, что значительно повлияет, потому что схожая ситуация была в Украине, где отменили пошлины все на электрокары, и сразу же произошел взрывной рост продаж электромобилей. Сейчас в Украине, насколько я знаю, уже порядка 30 тысяч электромобилей. Артур – один из первых «тесловодов» у нас в стране. В 2019 году машину этой марки приобрели 20 человек. Артур Туманов:

Электричество в любом случае – на данный момент все зарядные станции бесплатные, – то есть вы вообще можете заряжаться и ездить на своем электромобиле бесплатно. Даже когда они станут платными, электричество в 10 раз дешевле, чем бензин. Это все равно не сопоставимые расходы. На данный момент инфраструктура даже опережает рост количества электромобилей. Если рост начнется, важно следить, чтобы эти две вещи шли параллельно. Спрос у белорусов на такие машины изучил и завод «БелДжи». На неделе презентовали электрокар, правда, собранный в Китае. Пока отечественного производства экомашин нет. Но здесь упор на слово «пока». Четыре привезенных авто в ближайшее время ждет проверка на белорусский климат и в целом на наше дорожное движение. А дабы организовать производство, нужен спрос (минимум 5 тысяч машин в год). «Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи:

Мы завезли эти автомобили. Компания Geely. То есть это самые последние модели, которые разработаны в компании Geely для того, чтобы всесторонне их испытать в условиях белорусского рынка. Где-то порядка 30 тысяч долларов – средняя цена по китайскому рынку сегодня для таких моделей.

Как бы мы ни считали материальную выгоду от нового указа, главный критерий – это экологичность. Вы, наверное, и не задумывались, но 60 % вредных выбросов в нашей стране – это далеко не из-за промышленных гигантов.

Наталия Гульницкая, начальник управления Минприроды Беларуси:

Доля выброса загрязняющих веществ от транспорта в стране составляет более 60 % в общем валовом выбросе загрязняющих веществ, в Минске – 88 %. Для сравнения, можем предоставить данные Евросоюза, где это цифра составляет 20 %. Поэтому нам, безусловно, есть к чему стремиться. В мире тренд на экологичность. Так, Швеция к 2045 году хочет сократить выбросы СО2 до нуля. То есть к этому времени бензиновые и дизельные авто долой. И, кстати, в Швеции даже открыли первую дорогу, которая заряжает электрокары на ходу. Но в Беларуси проблем с количеством зарядных станций нет. Их 250, что позволяет обслуживать 9000 авто. Цифра к 2021 году – 630 станций.