«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного круиз-контроля, механизм реагирования на пешехода и велосипедиста, интеллектуальная программа автоматической парковки. Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении» На таких электрокарах, а их пока выпущено только четыре, можно будет путешествовать по всей стране. Под них также могут изменить стандарт зарядки – с китайского на европейский.

Сейчас новые электромобили с запасом хода 500 километров будут тестировать в условиях нашего климата. Собирают эти машины в Китае. Поэтому при ввозе их в нашу страну нужно было уплатить таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор. Об удешевлении этого процесса накануне говорил глава государства. Соответствующие проекты документов в Беларуси уже готовят. Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»