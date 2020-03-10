«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного круиз-контроля, механизм реагирования на пешехода и велосипедиста, интеллектуальная программа автоматической парковки.
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На таких электрокарах, а их пока выпущено только четыре, можно будет путешествовать по всей стране. Под них также могут изменить стандарт зарядки – с китайского на европейский.
Сейчас новые электромобили с запасом хода 500 километров будут тестировать в условиях нашего климата. Собирают эти машины в Китае. Поэтому при ввозе их в нашу страну нужно было уплатить таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор.
Об удешевлении этого процесса накануне говорил глава государства. Соответствующие проекты документов в Беларуси уже готовят.
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Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи:
Электромобиль – это очень много активных систем безопасности. Если вы пересекаете сплошную полосу, автомобиль предупреждает: не надо этого делать. Он сам читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать. Если у вас есть приближение к автомобилю или к вам приближается автомобиль, то тоже срабатывает активная система торможения.
Конечно, это еще нам нужно будет осознать. Но могу сказать, что вождение на электромобиле не только экологичное, бесшумное, но это еще и масса возможностей.
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На следующей неделе электромобили передадут диллерам. К лету они соберут мнение потенциальных клиентов. Затем будет приниматься решение о поставке на поток такого авто, а также определяться его цене. При этом спрос на электромобили у покупателей должен составить от 5 до 10 тысяч.