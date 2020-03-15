Эксперимент СТВ. Легко ли найти место электромобилю для подзарядки в Минске?

Новости Беларуси. Что говорить о количестве и мощности электромобилей, когда некоторые владельцы бензиновых и дизельных все эти цифры вмиг перечеркивают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович, корреспондент:

Мы решили провести небольшой эксперимент. Представим, что наша съемочная группа передвигается на электрокаре, и нам срочно нужно подзарядиться. Попробуем сделать это на близлежащих зарядных станциях. Здесь выделено семь машино-мест для зарядки электрокаров, но здесь стоят обычные авто. Зарядиться у нас не выйдет. Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

Итог неутешителен: так до места назначения мы бы и не добрались. На законодательном уровне кто прав, а кто виноват, здесь и сказать нечего. Зато накануне утром у железнодорожного вокзала настоящее зарядное раздолье. Ведь впереди автопробег: галопом по Европам (ну почти – пункт назначения Брест) и розеткам.

Анастасия Глушакова, владелец электрокара:

Боль владельцев электромобилей, потому что не все люди понимают, что не стоит ставить свои машины. Как экономить, пользуясь электромобилем? Считаем вместе

Андрей Смоляк, владелец электрокара:

Как будет здорово, когда у всех на крышах будут стоять электрические батареи. Электромобилей уже достаточно много. Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»