Директор СТО по ремонту электромобилей: «В реальности они мало ломаются»

Новости Беларуси. За рулем электрокара думать о каких-либо поломках не приходится. Поэтому единственная электроСТО в Беларуси при 350 машинах особо не загружена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, совсем.

Заряда хватает примерно на 5 дней. Владельцы электрокаров рассказали о преимуществах «зелёных автомобилей»

Владелец станции Вадим на «ты» знаком с «зелеными машинами». В автопарке таких три.