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Новости экономики за 13.03.2020

13 марта 2020 16:48
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Новости экономики. Реализации какого совместного с итальянским бизнесом проекта будет содействовать Национальное агентство инвестиций и приватизации? Что белорусским профессионалам модной индустрии рассказал французский кутюрье Дени Дюран? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конференция для профессионалов модной индустрии прошла в Минске. Что рассказывали?

Новости экономики за 13.03.2020-1

ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЕЛАРУСИ

Итальянский бизнес готов инвестировать развитие биогазовых технологий в Беларуси, а также мониторинг поверхностных вод, бытовых и промышленных отходов. Итальянская компания 11 лет занимается прикладными исследованиями и разработками в области энергетики. Национальное агентство инвестиций и приватизации готово оказывать содействие зарубежному инвестору в реализации проекта.

Биоустановки работают на органических отходах различного вида производства. В этом их главное преимущество перед другими электростанциями, использующими альтернативные источники энергии. Возобновляемая энергетика помогает решить и вопросы утилизации отходов, например, при выработке биогаза.

Подробнее в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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