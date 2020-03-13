Новости экономики за 13.03.2020

Новости экономики. Реализации какого совместного с итальянским бизнесом проекта будет содействовать Национальное агентство инвестиций и приватизации? Что белорусским профессионалам модной индустрии рассказал французский кутюрье Дени Дюран? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЕЛАРУСИ

Итальянский бизнес готов инвестировать развитие биогазовых технологий в Беларуси, а также мониторинг поверхностных вод, бытовых и промышленных отходов. Итальянская компания 11 лет занимается прикладными исследованиями и разработками в области энергетики. Национальное агентство инвестиций и приватизации готово оказывать содействие зарубежному инвестору в реализации проекта.

Биоустановки работают на органических отходах различного вида производства. В этом их главное преимущество перед другими электростанциями, использующими альтернативные источники энергии. Возобновляемая энергетика помогает решить и вопросы утилизации отходов, например, при выработке биогаза.