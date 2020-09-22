Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и Приморского края? О чём говорил Александр Лукашенко с Олегом Кожемяко

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота, возможное участие Беларуси в строительстве космодрома «Восточный» и поставки белорусской техники на Дальний Восток. Александр Лукашенко пообщался 22 сентября с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем еще партнеры могут быть интересны друг другу, знает Виктория Ходосок.

Приморье – край, где встречается океан и тайга. Согласитесь, звучит заманчиво для любого путешественника. Даже Президент с большой охотой уже подумывает запланировать туда поездку. Притягивает регион не только туристов. Интересен он и в более весомом плане – экономическом.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Вообще, для нас Приморский край – давний и весьма перспективный партнер. Хотя товарооборот пока небольшой, но это дело времени. За семь месяцев нынешнего года – чуть больше 9 миллионов долларов. То, что цифру надо наращивать, отмечают обе стороны. Но теплая встреча начинается сегодня не с вопросов политики и экономики, как это принято, а с личного.

Живой и не изменился. Привет, Олег, привет, дорогой. Да, возможно губернатор Кожемяко не изменился, а вот отношения Беларуси и Приморского края изменяются. В хорошем смысле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый Олег Николаевич, вы всегда желанный гость в Беларуси. Вы знайте, что хоть вы и географически далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество в этом плане. У меня, наверное, с юности еще, со времен студенческих лет, когда я учился на истфаке, сложилось такое доброе, теплое отношение к этому региону. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин, естественно, и Камчатка, все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо. Читайте также: Александр Лукашенко: не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края: «Мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далёкий и чужой город» Губернатор Приморского края: «Мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров»

Виктория Ходосок:

Олег Кожемяко в должности губернатора Приморского края без малого два года. До этого возглавлял Сахалинскую область, еще раньше – Амурскую. С Беларусью сотрудничество выстраивает легко: во время работы в Амурской области в регионе было создано сборочное производство белорусских комбайнов, когда трудился на Сахалине, в 16 раз вырос экспорт продукции белорусского машиностроения на остров. Такие вещи говорят о многом. А главное – о готовности работать взаимовыгодно. У нас большой интерес – показать себя и свои способности. Хотя Кожемяко, думаю, это уже оценил. Не так давно на Сахалине белорусы за два года построили крупную молочно-товарную ферму по белорусским разработкам и открыли агрогородок, построенный тоже по белорусскому проекту.

Космодром «Восточный» – 700 тысяч квадратных километров, один самых масштабных проектов России 21-го века. Над ним работают лучшие специалисты. Вы представляете, какие за площадкой возможности? Александр Лукашенко о космодроме «Восточный»: хотелось бы поучаствовать в его строительстве Строится проект на территории Амурской области. И разговор ведь с Олегом Кожемяко на эту тему не ошибка. Он экс-глава этого региона. Так вот журналисты интересуются, замолвит ли губернатор словечко за белорусов.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Работа по космодрому как раз должна отвечать высокому качеству работ, срокам исполнения работ. У белорусских строителей за счет того, что здесь сохранены именно строительные организации государственного уровня, это, скажем, является уже маркой, определенным брендом. Поэтому их применение, думаю, на строительстве космодрома «Восточный» по решению президентов – это будет хороший шаг вперед, который подтянет и наших строителей на какой-то определенный уровень высоких уже технологий. Губернатор Приморского края рассказал в Instagram, что приехал в Беларусь. Вот как отреагировали подписчики – В общем, словечко замолвите при случае?

– Конечно.

Оценила российская делегация и белорусскую технику. В Приморье просят расширить линейку «Амкодора». Дали добро и на наши автобусы с электробусами. Таких моделей в Приморском крае нет, потому покупать хотят у нас. Привлекает экономичность товара, преимущества в эксплуатации и, конечно же, его качество. Устраивает россиян и цена.

Александр Лукашенко:

Мы готовы, кроме поставок техники и технологий, гарантийное сервисное обслуживание осуществлять той техники, которая будет работать у вас, если это будет нужно. Я наблюдал, в Могилевской области были, показывали вам некоторые образцы нашей техники. Мы готовы здесь и по финансированию выгодные условия предложить, как мы это обычно делаем. Автобусы электрические, МАЗы, трамваи, троллейбусы – очень большой, хороший у нас в этом плане опыт. И на газомоторном топливе мы можем предложить автобусы. У нас вот заканчиваются испытания – очень хорошо прошли в Минске. Поэтому и поставки, и сервисное обслуживание – это мы сделаем на очень высоком уровне.