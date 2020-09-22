Губернатор Приморского края рассказал в Instagram, что приехал в Беларусь. Вот как отреагировали подписчики

Виктория Ходосок: Утолять аппетиты россиян нашей молочкой, мясной продукцией мы готовы хоть 24/7. А что мешает? Да ничего. Даже расстояние в почти 10 тысяч километров до того же Владивостока для нас не преграда. Президент привел в пример Китай. Мы даже туда доставляем белорусское!

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Меня тоже несколько озадачил такой достаточно низкий товарооборот для такого большого субъекта как Приморский край, хотя продукция белорусских сельхозпроизводителей представлена на каждом рынке. Я так понимаю, что она идет через ряд посредников, что само по себе делает ее высокой по стоимости, и, может быть, где-то могут быть вопросы и к качеству.

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Поэтому мы решили отработать следующее: чтобы у нас во всех крупных городах были представлены именно белорусские товары народного потребления (сельскохозяйственные и другие товары) через такой торговый дом «Беларусь», такие белорусские подворья. И я думаю, что уже приедут на «Белагро» представители, кто возьмется за это дело.