Качество уборки, хранение и контроль за ценами. В Беларуси идёт формирование стабфонда

Новости Беларуси. В последнее время в мире фиксируют рост цен на продукты питания. Одной из причин этого стала пандемия коронавируса. На этом фоне Беларусь как аграрное государство многим может обеспечивать себя сама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потому справедливо требование главы государства – не медлить! Ни на посевных, ни на уборочных кампаниях. Сейчас в хозяйствах страны активно идет уборка овощей. Первые тонны уже поступили на склады. Основное внимание не только качественной уборке, но и хранению урожая. Не снимается и ценовой вопрос. Ведь, как показывает практика, в межсезонье обязательно возникает дефицит на какой-нибудь овощ и, как правило, цены идут вверх. Это при том, что белорусские производители могут полностью закрыть потребности рынка. На эту проблему обращают внимание профсоюзы. Федерация ведет постоянный мониторинг цен. И, например, на традиционные для белорусов овощи их фиксируют постоянно. В чем причина? Как найти баланс интересов производителей, торговых сетей и покупательского спроса? Профсоюзы предлагают обязать торговые сети обзавестись овощехранилищами, загрузить их осенью и тогда никакие внешние факторы не страшны. Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

В Могилевской области в формировании стабфонда принимают участие 11 сельхозпредприятий. Это не только государственные, но крестьянско-фермерские хозяйства. Среди тех, кто активно заполняет хранилища витаминным запасом, Кировское хозяйство «Рассвет». С полей убирают картофель и свеклу, последние рейсы приходят с репчатым луком. В 2021 году его урожай подвел: лука собрали в два раза меньше, чем планировали. Из-за избытка влаги часть урожая пропала прямо на поле. В противовес луку зато радует капуста. К ее уборке приступят уже через полторы недели.

Ольга Пищалина, заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Государственная программа по формированию стабилизационного фонда у нас ежегодно хозяйством выполняется в 100-процентном размере. После капусты у нас уже будет все по овощам закрыто, и овощи находятся на хранении и ждут своего покупателя. Осенний урожай – стратегический вопрос продуктовой безопасности страны. Работа аграриев в это время года под особым контролем Президента. Увеличить темпы кампании Александр Лукашенко поручил больше недели назад. За посевом озимых и уборочной следить доверено правительству и местной вертикали. Вопреки непогоде собрать овощи качественно и оперативно – задача номер один. Об этом глава государства говорил накануне во Дворце Независимости.