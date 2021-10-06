Михаил Орда: риски между сельхозпроизводителем и торговыми сетями надо перераспределить

Национальный профцентр регулярно фиксирует рост цен на картофель и традиционные для белорусов овощи. Например, в июле, в сравнении с ценами декабря 2020-го, в среднем стоимость капусты и картофеля в магазинах страны увеличилась более чем в два раза, а моркови и свеклы – в четыре.

Такая ситуация во многом обусловлена тем, что в межсезонье отмечается дефицит отечественной продукции и на прилавки идет импорт, который в разы дороже. В то же время белорусские аграрии производят продукции в достаточном количестве. Эксперты тщательно изучили маркетинговую цепочку.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Эта ситуация происходит из-за того, что нет четкого взаимодействия или не усовершенствованы взаимоотношения между торговыми сетями и сельхозпроизводителями. Что получается? Сельхозпроизводители, фермеры должны вырастить урожай, продать и, безусловно, они сегодня не уверены, когда идет массовая уборка урожая, купят у них или не купят, заключат или не заключат контракты.

Для того чтобы сегодня не потерять урожай, они стараются как можно быстрее его продать. Эти риски все сегодня ложатся как раз на сельхозпроизводителя. Ему надо вырастить урожай (это тоже риски), ему надо заключить контракты – тоже риск, потому что в этих контрактах очень часто содержится и понижение существенное цены, потому что торговые сети требуют скидки существенные. При этом если продукция не продается, и очень часто это заложено в контрактах, сельхозпроизводитель должен забрать эту продукцию и положить себе на убытки. Это тоже риски. И вот эти риски не должны только быть у сельхозпроизводителя или фермерского хозяйства, эти риски надо перераспределить между сельхозпроизводителем и торговыми сетями, и тогда какой-то будет баланс.

Но в целом, если видеть эту проблему для того, чтобы нам отрегулировать цены, чтобы наш белорусский покупатель всегда мог купить за приемлемую цену вот эту продукцию, которую мы сегодня производим предостаточно, для этого, мы считаем, необходимо, чтобы торговые сети взяли на себя обязательство по строительству овощехранилищ в каждой области.