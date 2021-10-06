«Надо смотреть в одну точку». Узнали, как сортируют картошку в хозяйствах Беларуси

Cразу с полей новый урожай везут на склад. Дальше по конвейеру на сортировку. 10 человек следят за тем, чтобы на хранение и к покупателю отправились только самые лучшие клубни. Просим разрешения присоединиться к процессу. Внимательность и скорость здесь точно не помешают.

Ирина Гончарова, овощевод тепличного комбината ОАО «Озерицкий-Агро»:

Выбираем плохую картошку, резанную – сюда, гнилую, а камни – в другой контейнер. Чтобы дальше оно не пошло. Вернее, там люди еще стоят. Они тоже будут выбирать. Но все равно лучше, если туда пойдет меньше. В конечном итоге туда не должно дойти плохой картошки и камней. К этому надо привыкнуть. Надо смотреть в одну точку.