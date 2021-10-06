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«Надо смотреть в одну точку». Узнали, как сортируют картошку в хозяйствах Беларуси

06 октября 2021 18:02
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Новости Беларуси. Овощной конвейер. В хозяйствах вовсю идет заготовка витаминной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

«Надо смотреть в одну точку». Узнали, как сортируют картошку в хозяйствах Беларуси -1

Cразу с полей новый урожай везут на склад. Дальше по конвейеру на сортировку. 10 человек следят за тем, чтобы на хранение и к покупателю отправились только самые лучшие клубни. Просим разрешения присоединиться к процессу. Внимательность и скорость здесь точно не помешают.  

«Надо смотреть в одну точку». Узнали, как сортируют картошку в хозяйствах Беларуси -4

Анастастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Давайте от вас небольшой мастер-класс, расскажите, что я должна делать?

«Надо смотреть в одну точку». Узнали, как сортируют картошку в хозяйствах Беларуси -7

Ирина Гончарова, овощевод тепличного комбината ОАО «Озерицкий-Агро»:  
Выбираем плохую картошку, резанную – сюда, гнилую, а камни – в другой контейнер. Чтобы дальше оно не пошло. Вернее, там люди еще стоят. Они тоже будут выбирать. Но все равно лучше, если туда пойдет меньше. В конечном итоге туда не должно дойти плохой картошки и камней. К этому надо привыкнуть. Надо смотреть в одну точку.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ирина Гончарова # Фотофакт

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