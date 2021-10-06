Аграрии Минской области засеяли озимыми уже 91% площадей

Новости Беларуси. В Минской области озимые зерновые посеяли на 91 % площадей. Пройдено 313 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По темпу работ – центральный регион в тройке лидеров. Завершают сев аграрии Дзержинского, Клецкого и Несвижского районов. По намолоту зерновых и зернобобовых культур также лидирует Минская область. Вместе с кукурузой уже есть более 1,6 миллиона тонн зерна.