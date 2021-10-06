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Аграрии Минской области засеяли озимыми уже 91% площадей

06 октября 2021 13:38
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Новости Беларуси. В Минской области озимые зерновые посеяли на 91 % площадей. Пройдено 313 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Аграрии Минской области засеяли озимыми уже 91% площадей-1

По темпу работ – центральный регион в тройке лидеров. Завершают сев аграрии Дзержинского, Клецкого и Несвижского районов. По намолоту зерновых и зернобобовых культур также лидирует Минская область. Вместе с кукурузой уже есть более 1,6 миллиона тонн зерна.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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