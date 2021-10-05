Александр Лукашенко на совещании по вопросам АПК: я просил работать не просто световой день, но и там, где это возможно – ночью

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручил правительству совместно с облисполкомами активизировать работы в агропромышленном комплексе и прежде всего увеличить темпы сева озимых – вопрос номер один. Он не терпит отлагательств, потому что озимые поздно сеять нельзя, они просто погибнут. Я просил работать не просто световой день, как у крестьян принято говорить, но и там, где это возможно, ночью. Замедлились, как известно, темпы уборки других культур. 10 дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше работ, которые надо выполнить осенью. Кроме озимого сева, нужно обработать почву еще, прежде всего вспахать. Потому что это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях. Надо будет еще компенсировать дефицит за счет зерна кукурузы. То есть работы непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках. Поэтому была объявлена тревога, можно сказать. Я хотел бы сегодня услышать доклады о конкретных результатах проделанной работы.