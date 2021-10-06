Прямой эфир

«Один плод пока поспеет – 9 месяцев». Чтобы расширить ассортимент, в «Озерицком-Агро» начали выращивать лимоны

06 октября 2021 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свое овощехранилище открыло новые перспективы для «Озерецкого-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство картофеля за 10 лет здесь нарастили почти в 14 раз. Климат-контроль позволяет хранить клубни аж до июня. Чтобы держать прочные позиции на рынке и покрывать издержки, в теплицах расширяют ассортимент. Здесь выращивают голубику. Ягода в торговую сеть начинает поступать еще в мае. Вот-вот должны выйти на промышленное производство сорта экзотических фруктов.

Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

Первый лимонный гектар уже заложен. Новая необычная для белорусских грядок культура, зато с хорошим покупательским спросом.  

«Один плод пока поспеет – 9 месяцев». Чтобы расширить ассортимент, в «Озерицком-Агро» начали выращивать лимоны-1

Галина Стуз, лаборант ОАО «Озерицкий-Агро»:  
Один плод пока поспеет 9 месяцев, пока он созреет до продажи. Интересно, конечно, пока вырастут, посмотреть на плоды, мы же взяли маленькие растения, кустики такие были по сантиметров 20. Пока вырастили их, потом уже плоды появились, уже еще интереснее стало работать. С кислинкой такие, настоящие лимоны. 

«Один плод пока поспеет – 9 месяцев». Чтобы расширить ассортимент, в «Озерицком-Агро» начали выращивать лимоны-4

Как показывает практика, по завершении уборочной кампании цена на овощи несколько уменьшится. Но уже сейчас очевидно: в условиях достаточно высоких мировых цен на продовольствие необходимо с лихвой насытить свой рынок отечественной продукцией на весь предстоящий зимне-весенний сезон, чтобы не допустить очередного дефицита и роста цен.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Анастасия Ярощик-Корниенко # Галина Стуз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Минской области засеяли озимыми уже 91% площадей
06 октября 2021 13:38

Аграрии Минской области засеяли озимыми уже 91% площадей

Головченко о России: «Надо сверить часы в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры»
06 октября 2021 13:11

Головченко о России: «Надо сверить часы в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры»

Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике
06 октября 2021 11:32

Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике