«Один плод пока поспеет – 9 месяцев». Чтобы расширить ассортимент, в «Озерицком-Агро» начали выращивать лимоны
Новости Беларуси. Свое овощехранилище открыло новые перспективы для «Озерецкого-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство картофеля за 10 лет здесь нарастили почти в 14 раз. Климат-контроль позволяет хранить клубни аж до июня. Чтобы держать прочные позиции на рынке и покрывать издержки, в теплицах расширяют ассортимент. Здесь выращивают голубику. Ягода в торговую сеть начинает поступать еще в мае. Вот-вот должны выйти на промышленное производство сорта экзотических фруктов.
Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.
Первый лимонный гектар уже заложен. Новая необычная для белорусских грядок культура, зато с хорошим покупательским спросом.
Галина Стуз, лаборант ОАО «Озерицкий-Агро»:
Один плод пока поспеет – 9 месяцев, пока он созреет до продажи. Интересно, конечно, пока вырастут, посмотреть на плоды, мы же взяли маленькие растения, кустики такие были по сантиметров 20. Пока вырастили их, потом уже плоды появились, уже еще интереснее стало работать. С кислинкой такие, настоящие лимоны.
Как показывает практика, по завершении уборочной кампании цена на овощи несколько уменьшится. Но уже сейчас очевидно: в условиях достаточно высоких мировых цен на продовольствие необходимо с лихвой насытить свой рынок отечественной продукцией на весь предстоящий зимне-весенний сезон, чтобы не допустить очередного дефицита и роста цен.