«Один плод пока поспеет – 9 месяцев». Чтобы расширить ассортимент, в «Озерицком-Агро» начали выращивать лимоны

Новости Беларуси. Свое овощехранилище открыло новые перспективы для «Озерецкого-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство картофеля за 10 лет здесь нарастили почти в 14 раз. Климат-контроль позволяет хранить клубни аж до июня. Чтобы держать прочные позиции на рынке и покрывать издержки, в теплицах расширяют ассортимент. Здесь выращивают голубику. Ягода в торговую сеть начинает поступать еще в мае. Вот-вот должны выйти на промышленное производство сорта экзотических фруктов.

Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

Первый лимонный гектар уже заложен. Новая необычная для белорусских грядок культура, зато с хорошим покупательским спросом.