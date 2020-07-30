Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут теребление.

Для получения качественного волокна в будущем сегодня важно дать льну вылежаться на полях. Каким будет урожай и почему аграрии рассчитывают на августовские росы – знает Кристина Протосовицкая.

«Расчесать» поле или, проще говоря, собрать семенные коробочки льна. Важно идти ровно, с геометрической точностью. Иначе не избежать путаницы, когда стебли льна блокируют работу агрегата – вычесывателя. Об этом говорит механизатор с опытом Сергей Шиленко. «Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании

Сергей Шиленко, механизатор Пружанского льнозавода:

Погода, дай бог, чтобы была сухая, потому что если дожди, получаются простои, стоим. Сырой лен не идет.

Под лен здесь отводят почти 3 тысячи гектаров в Пружанском, а еще в Кобринском и Березовском районах. Одновременно с заготовкой семян на полях идет теребление. Самым урожайным на лен на Брестчине стал 2014-й: тогда получили вдвое больше. Этот год обещает не меньше. «Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

Евгений Котко, главный агроном Пружанского льнозавода:

В этом году ожидается урожайность льнотресты выше, чем в прошлом году, в связи с тем, что были обильные осадки в мае и июне, в период активного роста и развития льна-долгунца. «Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле

Если вылеживание льна может занять от двух недель до полутора месяцев – тут с белорусской погодой не поспоришь, то семена поступают прямо на завод. Здесь их подсушивают, непрерывно очищают и обмолачивают.

Олег Найбич, главный инженер Пружанского льнозавода:

Отделяем ворох от льносемян. Руками это делать очень сложно и долго, у нас есть техника, которая это делает. Получаем семена, которые засыпаются в контейнеры и идут на хранение. Эта технология – хранения в контейнерах – нами была перенята по опыту французов.

Простое решение для сложных задач: такие контейнеры экономят время, рабочие руки и затраты на хранение. Завод работает круглосуточно – мощность 5 тысяч тонн льноволокна, а это ежегодно свыше 3,5 миллионов рублей экспортной выручки.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это это самое ценное – длинное волокно. Из него получают элитную костюмную ткань для будущих шедевров от кутюр. В Беларуси льноотрасль уже сейчас ничем не уступает в развитии даже Франции.

Сегодня Беларусь в мировых лидерах по выращиванию льна и единственная из постсоветских стран, кто после перестройки не потерял это стратегическое направление.

С учетом всех общемировых трендов завод реконструировали в 2012 году: за основу взяли французское производство, а впоследствии смогли усовершенствовать. По успешному пружанскому пути пошли еще шесть льнопредприятий страны. И каждое сегодня эффективно работает на госзаказ и экспорт.

Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:

Склады у нас не переполненные, то есть практически работаем на полную мощность. Отгрузка идет на Оршанский льнокомбинат, помогает нам перерабатывать волокно произведенное. Надеемся, что ситуация в мире улучшится и пандемия уйдет в сторону и все станет на круги своя.