Новости экономики за 29.07.2020

Новости Беларуси. Почему для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей установлена максимальная сумма возмещения, на сколько вырастут детские пособия и с какими столицами Минск восстанавливает авиасообщение? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. С 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Какие сейчас будут выплаты? НАЦБАНК ОБЪЯСНИЛ УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ – ИП Нацбанк рассказал, почему для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей в подготовленном законопроекте установлена максимальная сумма возмещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое ограничение существует во всех странах, где работает подобная гарантийная система. Среди прочих преимуществ – наличие максимальной суммы (это 100 тысяч рублей), позволит перераспределять средства, превышающие лимит между банками. Это в свою очередь исключит риски возникновения критической нагрузки на резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов. Кстати, сейчас большинство ИП, вклады которых будут покрываться гарантией, размещает в банках не более 40 тысяч рублей. «Белавиа» возобновляет полёты в Варшаву и Таллин ВЗНОСЫ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 6,9 % Плюс почти 7 %. Страховые компании в первом полугодии собрали в качестве взносов 738 миллионов рублей.