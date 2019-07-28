«Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании

Новости Беларуси. Возвращаемся к теме уборочной кампании и продолжаем рассказывать о ее особенностях в региональном разрезе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корреспондент Галина Буро – о Гродненской области. Утро в деревне начинается не с кофе, а с кормления мычащего и хрюкающего хозяйства. В помощниках – пять детей. Правда, обычно мама сама управляется, ведь на рассвете все еще спят. Сегодня тот редкий случай, когда семья Вилькель в полном составе провожает своего добытчика в поле.

И хоть комбайнеров на работе кормят, заботливая жена все равно готовит ссобойку, ведь это свое – домашнее.

Наталья Вилькель, супруга:

С утра мы даем до обеда перекусить, потом в обед готовим, везем на поле ему, кормим, обязательно чай – это его любимое. Полный термос чая. Чтобы в семье было все хорошо, нужно обязательно поддерживать друг друга. Галина Буро, корреспондент:

Катал тебя папа на комбайне?

Василиса Вилькель, дочь комбайнера:

Да.

Тем временем папа Иван уже на машинном дворе встречается с родным братом Казимиром, а по совместительству – напарником.

Выход в рейс – через медкабинет, с этим в хозяйстве, говорят, сейчас строго. Выдохнуть, измерить давление, и за работу.

На своем красном лайнере белорусского производства Иван уже 9-й год показывает высший пилотаж. Шутит, что для результата к комбайну надо относиться как к жене. В руках заботливого хозяина машина аж светится.

Он назван «Человеком года» Гродненской области, ведь каждый сезон в авангарде жатвы. А как иначе, если прикипел душой к родной земле.

Иван Вилькель, старший комбайнер КСУП «Больтишки»:

Здесь родился и здесь пригодился. Поле мне нравится, поле. Нравится хозяйство, нравится пахать, сеять, убирать это все.

А вот его старший брат Казимир пока помощник комбайнера, ведь некоторое время не работал в хозяйстве. Хотел попытать счастья в городе, но вновь вернулся на малую родину: здесь и труд милее, и зарплата стабильнее.

Казимир Вилькель, комбайнер КСУП «Больтишки»:

На следующий год мне дадут другой комбайн, так что мы будем с братом соревноваться теперь.

За рекордами только на сытый желудок. В меню полевой кухни сегодня рассольник, гречка, котлета и салат из вареной свеклы. В считаные секунды на поле ставят стол, еще секунды – пусты тарелки. Комфорт и качество питания механизаторов – профсоюзный must have.

Олег Тарасов, председатель Вороновской районной организации профсоюза работников АПК:

Горячее питание, которое получают механизаторы в этом хозяйстве, где мы находимся, там 100 % хозяйство берет на себя. То есть люди получают бесплатное питание, и это хороший стимул к работе. Уборочную в «Больтишках» уже заканчивают. И пусть июнь выдался по погоде непростым, земля неплохо уродила. Особенно радует глаз налитый колос гибридной ржи. На следующий год площади под нее расширят.

Анджей Вилькевич, директор КСУП «Больтишки»:

Гибридную рожь мы выращиваем уже третий год. В прошлом году получили урожайность где-то 45 центнеров, в этом году на 50 выйдем. Первый год выращивания – благоприятный год для сельского хозяйства, была у нас урожайность 72 центнера.

Урожаем гибридной ржи хвастается и хозяйство Волковысское. Управу на погоду здесь, похоже, отыскали. В хозяйстве убрана половина полей и намолот уже как весь урожай 2018 года.

Сергей Чарковский, директор РСКУП «Волковысское»:

Для аграриев предоставляют такие погодные условия испытания, что действительно надо думать специалистам, надо думать руководителям, как это перестроиться и взять засуху просто-напросто себе на вооружение. Поэтому основное направление – это на озимые культуры.

Сергей Чарковский всю жизнь в сельском хозяйстве, и как хороший руководитель знает: мало вырастить, важно еще ни одного зернышка не оставить в поле.

А доставить в закрома белорусское золото – задача водителей. Они как трудолюбивые пчелки курсируют от комбайна к комбайну. Самые старательные перевезли первыми тысячу тонн зерна. По работе и награда.

Красный флаг как знак лидера на почетном месте в кабине у Мячеслава Савко. И так уже почти 40 лет, когда после армии пришел в хозяйство. Пошел по стопам родителей. За годы работы машины разные, любовь к труду неизменна.

Мячеслав Савко, водитель РСКУП «Волковысское»:

Меньше тысячи никогда не перевозил, тысячу и больше. Работа нравится, люблю эту уборку, посевную. Еще потом удобрения вожу, сею. Все к урожаю стараемся. Это уже что-то такое в крови.

Сделаем такой красивенький пирожок, потом мы его украсим красивенько. Секрет теста один – его надо любить. Людмила Арабкович готовит из муки нового урожая. Выкладывает листья, цветы и колосья – все, чем пахнет настоящий белорусский хлеб.

Людмила Арабкович, повар столовой КСУП «Больтишки»:

Хлеб печь – это святое дело. Издревле считалось, что хлеб всему голова. Всегда понимаешь, что люди не зря работали. Вот такой получается продукт всегда нужный, вкусный и востребованный во все времена.

Пока первый хлеб печется, работа кипит не только в поле.

Галина Буро:

На уборке только в Гродненской области заняты 9000 человек. Плюс десятки людей на период страды, можно сказать, меняют профессию. Берут отпуска на основной работе и становятся помощниками комбайнеров, молодежь на каникулах традиционно приходит на зерноток. Что ж, на уборочную.

Ангелина Метюн пришла мести зерно не из-за фамилии. Такую подработку на каникулах 16-летней школьнице посоветовал отец-механизатор. В хозяйстве обещают щедро заплатить за труды – за две недели около 400 рублей.

Ангелина Метюн, учащаяся Радунской средней школы:

Школа близко, чтобы на школу что-нибудь купить. Пока Ангелина рассказывала о своем хлебе, зарумянился и хлеб в духовке.

Аромат на всю округу. И пусть не хлебом единым жив человек, но и без него не прожить. Продуктовая безопасность страны или, образно, национальный каравай – это награда за труд от рассвета до заката.

По вечерам она встречает своего хлебороба в доме, который он получил от хозяйства за хорошую работу. В беседке вкусный ужин и обязательно десерт, супруга ведь знает – муж сладкоежка. Такая поддержка с тыла в страду особенна важна.

Янина Савко, супруга:

Всю домашнюю работу беру на себя, потому что у меня так работает муж – жалеет меня. И поэтому я все беру на себя тогда. Помогаю, жду, поддерживаю, каждый день интересуюсь.