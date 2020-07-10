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«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле

10 июля 2020 21:02
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Новости Беларуси. Уборка календулы – труд исключительно ручной. Техникой так чисто цветки не собрать. На сезонную работу привлекают местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приступили к зажинкам. Для чего этот обряд и что он значит для уборочной?

«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле-1

Школьник Дмитрий Полозков не упустил шанс поработать и заработать на каникулах. Ради мечты о новом мопеде есть смысл каждому цветочку поклониться.

«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле-3

Дмитрий Полозков, житель агрогородка Малое Можейково:
Надо сноровка, чтобы собирать эти ноготки, так как они маленькие, и надо, чтобы оставались только цветочки, а не стебельки. И первый день было очень тяжело.

«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле-5

Оплата за каждый собранный килограмм. Поэтому на работу стараются выйти с самого утра, когда цветки напитаны влагой. В хозяйстве и не против такой хитрости. Календулу надо убрать в сжатые сроки – ведь она быстро отцветает. Упущенное время – потеря денег. После сушки на специальной линии ноготки упакуют и отправят в белорусские и зарубежные аптеки.

«Дочке обещал, что куплю машину за уборку». Девушка-медик помогает отцу-комбайнеру убирать урожай, и ей это нравится

«Первый день было очень тяжело». Белорусский школьник решил заработать на каникулах и собирает календулу в поле-7

Геннадий Коледа, главный агроном КСУП «Совхоз «Большое Можейково»:
Общая выручка от реализации доходит до 10 % именно лексырья по хозяйству.

# Сельское хозяйство # Галина Буро

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